Le SC East Bengal a annoncé vendredi la signature de l’attaquant nigérian Bright Enobakhare pour la Super League indienne 2020-21.

Enobakhare, 22 ans, « renforcera les options de frappe du SC East Bengal alors qu’il s’associe à l’entraîneur-chef Robbie Fowler », a déclaré le SCEB dans un communiqué.

«Je suis absolument ravi de la signature de Bright. J’ai eu de bonnes discussions avec lui, lui ai donné notre vision et nos convictions… ce que nous voulons réaliser ici. Il les a acceptés avec un esprit ouvert », a déclaré la légende de Liverpool Fowler.

«La signature d’un jeune, talentueux et très bon joueur ajoute à notre équipe. Je soulignerai à quel point il est jeune et talentueux. Si vous regardez les joueurs étrangers qui sont venus, les goûts de Matti Steinmann sont assez jeunes pour les joueurs étrangers dans cette ligue », a ajouté Fowler.

« Je suis heureux de faire partie du SC East Bengal. C’est le plus grand club d’Inde et m’offre un nouveau défi. La Super League indienne se développe à un rythme rapide et je crois que je peux y réaliser mon potentiel », a déclaré Enobakhare.

« Je sais que la ligue est déjà en cours et que je dois rapidement m’entendre avec l’équipe et je suis prêt pour cela. J’ai vraiment hâte de relever le défi », a-t-il ajouté.

Enobakhare est passé par l’académie de Wolverhampton Wanderers, du côté de la Premier League, et est devenu membre de l’équipe gagnante du titre du championnat qui a été promue en Premier League en 2017-18.

Il a fait 49 apparitions pour le club, marquant trois buts, deux fois en Coupe de la Ligue et une fois contre Barnsley en championnat en septembre 2017.

Enobakhare a également rejoint le club écossais de Premiership Kilmarnock pour un prêt de six mois, puis a passé le reste de la saison avec le club de League One Coventry City, remportant le prix du jeune joueur du club. Il a trouvé le fond des filets six fois en 18 apparitions pour Coventry City.

Enobakhare s’est présenté pour la dernière fois pour l’équipe grecque AEK Athènes.