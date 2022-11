Le SBU ukrainien traque l’ennemi intérieur : des “agents” pour la Russie

Des agents du renseignement du Service de sécurité de l’État ukrainien, ou SBU, à Kivsharivka, un village près de Kharkiv, en Ukraine, le 1er novembre. (Anastasia Vlasova pour le Washington Post)

RÉGION DE KHARKIV, Ukraine – La chasse aux Ukrainiens aidant les Russes a conduit les enquêteurs du renseignement dans un village idyllique avec une maison sur une colline, où vit le père d’un traître accusé. L’homme savait qu’ils voulaient parler de son fils, Sergey, qui était en prison en attendant son procès pour avoir prétendument transmis des informations aux forces russes sur l’endroit où se trouvaient des soldats et des armes ukrainiens dans la ville de Chuhuiv – un foyer d’activités militaires dans la région nord-est de Kharkiv. . Le principal service de sécurité intérieure de l’Ukraine, le SBU, considère Sergey comme un agent pour l’un des services spéciaux russes, peut-être le FSB.

“Je vais être honnête, les garçons”, a dit le père aux officiers, “dans les premiers jours, je a été transmettre les coordonnées à mon [guys].”

Mais dans un pays où les loyautés peuvent être tordues, ses gars étaient-ils des Russes ou des Ukrainiens ?

Même au milieu d’une guerre dans laquelle Moscou a pris pour cible des civils ukrainiens et causé d’innombrables morts, la Russie a pu recruter des Ukrainiens pour aider à son invasion. Parfois, c’est par chantage. Parfois, c’est grâce à des gains. Et parfois, les Ukrainiens sont simplement sympathiques à l’ennemi de leur pays – que ce soit à cause de la nostalgie soviétique ou de la langue et de l’identité ethnique russes partagées.

Éliminer ces taupes et ces saboteurs est le travail du SBU. Des officiers du département de contre-espionnage de l’agence hautement secrète ont récemment accordé aux journalistes du Washington Post un accès rare à leur travail quotidien, qui consiste notamment à se rendre dans des villages récemment libérés et à effectuer ce qu’on appelle une «filtration» – interroger les habitants sur ce qui s’est passé sous l’occupation et qui aurait pu collaborer avec les Russes. Parfois, ils sont si près de la ligne de front qu’ils se battent aux côtés des soldats ukrainiens.

Alors que l’armée ukrainienne combat l’ennemi étranger devant elle, la tâche principale du département de contre-espionnage du SBU reste la recherche d’ennemis à l’intérieur, parfois même dans ses propres rangs.

En juillet, le président Volodymyr Zelensky a remplacé le directeur de l’agence après que plusieurs officiers supérieurs ont été arrêtés et qualifiés de traîtres. Un tel taupe a été récemment découvert dans le bureau de Kharkiv après avoir prétendument informé les services de sécurité russes de l’heure et du lieu d’une réunion prévue entre le maire de Kharkiv, le chef local du SBU et le commandant de la 92e brigade mécanisée ukrainienne – une cible de grande valeur pour une frappe aérienne.

“Il est difficile de s’y habituer, même si c’est ce que nous faisons tous les jours”, a déclaré un officier du SBU qui a demandé à être identifié par son indicatif d’appel, Advokat, qui signifie “avocat”.

“Vous pensez aux dommages causés par cette activité – combien d’enfants, de civils, de soldats, de frères et de sœurs sont morts et ont été blessés à cause de cela”, a déclaré Advokat. « Combien se sont retrouvés sans famille ni maison et forcés de partir ? Lorsque vous vous souvenez de cela, cela vous motive à dénoncer autant que possible les traîtres et à les traduire en justice.

Dans une pièce d’un centre de détention du centre-ville de Kharkiv, Sergey, l’homme accusé de trahison pour avoir révélé l’emplacement des bases militaires ukrainiennes, s’est assis sur un petit tabouret et s’est tripoté les mains. Sergey a accepté une interview avec The Post à condition que son nom de famille ne soit pas utilisé, mais Advokat et les gardiens de prison sont restés dans la pièce. Sergey a admis avoir envoyé des captures d’écran de Google Maps, avec quelques points encerclés, à un numéro de téléphone portable russe.

La famille de Sergey vit dans de petits villages près de la ville de Balakliya, une partie de la région de Kharkiv occupée par les forces russes dans les premiers jours de la guerre. Après que sa sœur lui ait dit que des soldats russes avaient volé de l’argent à leur père, Sergey a déclaré qu’il s’était plaint à un voisin d’être inquiet pour la sécurité de sa famille. Le voisin lui a donné un numéro russe pour appeler et expliquer la situation, a déclaré Sergey. Donc, il l’a fait.

L’argent de son père a été rendu un mois plus tard, a déclaré Sergey. Ensuite, Sergey a reçu un message du numéro russe proposant de “travailler ensemble”. Sergey a dit qu’il avait refusé.

“Le lendemain, ils ont écrit qu’ils savaient où se trouvaient mes parents”, a-t-il déclaré. “Ils ont dit que c’était une guerre et que tout pouvait arriver. Et comme ça, ils m’ont fait chanter.

Le département de contre-espionnage du SBU divise les Ukrainiens qui travaillent avec les Russes en différentes catégories. Ceux comme Sergey, recrutés alors qu’ils vivaient sur un territoire contrôlé par l’Ukraine, sont considérés comme des agents. Les agents les plus précieux sont ceux qui ont accès à l’information, comme les taupes au sein du SBU ou d’autres agences gouvernementales. Ils sont les plus difficiles à exposer, a déclaré Advokat, car ils comprennent le fonctionnement du SBU et peuvent mieux couvrir leurs traces.

Ensuite, il y a les collaborateurs : les Ukrainiens qui coopèrent ou aident les Russes dans les zones occupées. Mais même ces personnes sont divisées dans leurs propres rangs. Certains ont des opinions pro-russes et aident avec empressement les occupants, par exemple en révélant qui, en ville, a servi dans l’armée ukrainienne. Mais il y a d’autres Advokat appelés «invertébrés» – des gens qui se plient pour survivre dans des conditions difficiles.

Lorsque l’armée ukrainienne reprend une ville ou un village, les officiers du SBU sont les premiers après eux à commencer le processus de filtrage – éliminant les collaborateurs par le biais d’entretiens avec les habitants, en vérifiant les téléphones des gens et d’autres moyens.

Début septembre, après que les forces ukrainiennes ont expulsé les troupes russes de la majeure partie de la région de Kharkiv, Advokat et ses collègues sont entrés dans la ville de Kupiansk le même jour que les soldats qui avançaient.

Les Russes avaient utilisé la ville comme siège de leur gouvernement d’occupation régional, de sorte que les officiers du SBU se sont d’abord rendus dans le bâtiment abandonné de l’administration locale. À l’intérieur, ils ont trouvé une liste de personnes qui avaient travaillé avec les autorités sous contrôle russe. Les Russes se sont retirés si vite qu’ils l’avaient laissé derrière eux.

“Il y avait tellement de travail que nous avons passé plusieurs nuits là-bas”, a déclaré Advokat.

Dans la région de Kharkiv, qui borde la Russie et est majoritairement russophone, les agents et les collaborateurs sont répandus. De nombreux résidents se sont rendus fréquemment en Russie pour le travail ou ont encore des parents qui y vivent.

“Vous ne pouvez pas soupçonner tout le monde”, a déclaré Advokat. “Mais avec le temps, une certaine déformation professionnelle se produit quand on commence à soupçonner tout le monde.”

Le père de Sergey était également un suspect. Si le fils avait transmis des informations aux Russes, peut-être que le père avait également aidé les soldats occupant son village. S’adressant à l’homme à l’extérieur de son domicile, Advokat a commencé un entretien préliminaire. Le but était de le persuader de venir avec eux pour un interrogatoire plus formel à leur bureau. Le père n’est pas identifié en raison des risques pour sa sécurité et parce qu’il n’a pas été inculpé.

Le père de Sergey a alors dit à Advokat qu’il avait transmis les coordonnées des troupes russes à quelqu’un du SBU, donnant même à Advokat le prénom et le nom de son contact.

« Comment les forces russes se sont-elles comportées ? Advokat lui a demandé.

“On pourrait même dire qu’ils étaient respectables”, a répondu le père en ukrainien.

« Ils vous ont volé ? »

“Mais vous venez de dire qu’ils se sont comportés de manière respectable”, a répondu Advokat en élevant la voix.

Le père a ensuite déclaré que les soldats russes avaient également tenté de violer sa femme, ce qui a valu une autre réponse sarcastique d’Advokat au sujet de l’évaluation initiale de l’homme sur les occupants. Il a dit à Advokat qu’un autre soldat est venu plus tard et lui a donné 50 000 roubles, soit environ 820 dollars, et s’est excusé pour ses collègues qui l’ont volé. Pour Advokat, cela a confirmé qu’un échange d’argent avait eu lieu contre les services de Sergey.

“Comment ai-je pu ne pas prendre l’argent ?” l’homme a dit. “Alors ils auraient dit que j’étais contre eux et m’auraient fait autre chose.”

Après la libération de son village par les troupes ukrainiennes en septembre, les forces ukrainiennes ont installé un système de défense aérienne et un système de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142, connu sous le nom de HIMARS, près de chez lui. Le père a même gardé les éclats d’obus d’une frappe aérienne que les Russes ont alors lancée.

Par coïncidence, c’était des informations sur la localisation de ce type d’équipement à Chuhuiv que son fils aurait transmis aux Russes.

Le père a dit à Advokat qu’il était un patriote qui détestait ce que son fils avait fait et il a accepté de venir faire sa déclaration au SBU plus tard dans la semaine. À l’extérieur de son domicile, lui et sa femme ont autorisé les agents du SBU à inspecter leurs téléphones, et Advokat a déclaré qu’il ne semblait y avoir rien de suspect. Mais Advokat s’est abstenu de porter un jugement. Il y avait encore plus à enquêter – avec ce cas et d’innombrables autres.

“Je vais vous dire honnêtement, c’est mon fils, mais il a pris cinq ans de ma vie”, a déclaré l’homme à Advokat.

« Pourquoi cinq ans ? demanda Advokat.

“Eh bien, c’est cette guerre, tu sais,” répondit-il. « Je ne supporte pas de revivre ça. Je ne veux pas voir cette saleté. Je peux respirer librement maintenant – et puis je ne pouvais plus respirer, croyez-moi.