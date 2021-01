Innocent Havyarimana a baissé les prix de ses produits lorsque la pandémie a frappé

Quand Innocent Havyarimana a lancé son entreprise de fabrication de savon dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya au début de 2015, il essayait de sortir des événements traumatisants qui l’avaient fait fuir son Burundi natal un an plus tôt.

Il ne savait pas que son entreprise artisanale deviendrait une arme majeure dans la lutte contre le coronavirus dans l’une des plus grandes colonies de ce type au monde – Kakuma abrite près de 200000 personnes.

Dès que l’ancien étudiant en chimie a réalisé l’importance du lavage des mains pour lutter contre la propagation du Covid-19, il a baissé les prix et a commencé à proposer ses produits en plus petites quantités et tailles, pour les rendre plus abordables.

« Tout le monde a besoin de savon mais tout le monde n’a pas les moyens de se le permettre. J’ai donc baissé les prix, car il était plus important de protéger les gens que de penser au profit », a déclaré le joueur de 35 ans à la BBC.

«J’ai dû augmenter ma production de 75% pour répondre à la demande lorsque la pandémie a commencé, donc Covid-19 a été bon pour mon entreprise.

« Mais je me suis assuré de donner gratuitement du savon aux personnes vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes handicapées. »

Kakuma, dans le nord-ouest du Kenya, est l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, accueillant près de 200000 personnes

L’initiative de M. Havyarimana a été saluée par le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui souligne souvent la contribution des entrepreneurs réfugiés à leurs communautés d’accueil.

«Les réfugiés jouent un rôle central en aidant à contenir la propagation du Covid-19 à Kakuma», a déclaré Eujin Byun, un porte-parole du HCR au Kenya à la BBC.

« Ils ont aidé de plusieurs manières, de la diffusion d’informations sur le virus à l’aide aux gens à prendre les mesures nécessaires. »

‘S’occuper les uns des autres’

Elle a ajouté qu’elle n’était pas surprise par la décision de M. Havyarimana de baisser les prix.

« Les réfugiés sont très axés sur la communauté et ils prendront soin les uns des autres. Ils se sont déjà mobilisés et nous ont aidés à faire notre travail dans des situations comme celle-là. »

M. Havyarimana emploie actuellement 42 personnes dans son entreprise, nommée Glap Industries – abréviation de God Loves All People. La plupart des travailleurs sont des réfugiés, mais 18 sont des Kenyans de la ville de Kakuma.

L’histoire continue

Glap fournit des entreprises et des institutions locales à l’extérieur du camp et même des agences de secours.

Innocent Havyarimana souhaite encadrer d’autres résidents du camp

«Les agences achètent mes savons pour les donner aux réfugiés qui n’en ont pas les moyens et à leur propre personnel aussi», note fièrement le Burundais.

M. Havyarimana n’est pas le seul marchand de savon local, mais il ne craint pas la concurrence et propose en fait des cours pour apprendre aux gens à fabriquer des produits de nettoyage.

«Je veux encadrer les femmes et les jeunes afin qu’ils aient la possibilité de devenir autonomes et d’améliorer leur vie comme je l’ai fait», dit-il.

« Je veux aider la communauté de toutes les manières possibles. »

Des efforts comme le sien ont peut-être aidé à garder Covid-19 à distance à Kakuma.

Les chiffres les plus récents du HCR, datant du 24 décembre, montrent qu’il y a eu 341 cas confirmés avec 19 personnes sous soins médicaux. Il y a eu 10 décès dus au virus.

Le Kenya a enregistré près de 100 000 cas à l’échelle nationale, avec environ 1 700 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Les Burundais ont fui leurs maisons en grand nombre à la suite de la violence et de l’instabilité qui ont commencé en 2015

L’instabilité politique et la violence ont contraint plus de 300 000 personnes à fuir le Burundi vers les pays africains voisins au cours de la dernière décennie, selon le HCR.

M. Havyarimana était au milieu de ses études de chimie à l’Université du Burundi lorsqu’il est parti. Il dit que sa vie était en danger et qu’il recevait des menaces de mort de la part des proches de sa défunte mère, qui a également saisi son domicile.

Après son arrivée à Kakuma, il voulait gagner de l’argent pour lui-même, plutôt que de compter sur l’aide humanitaire.

‘Je ne sais pas comment faire du savon’

Le camp se trouve dans une région isolée et aride où la fourniture de services de base est un défi pour les agences de secours.

En explorant la région, M. Havyarimana a remarqué qu’il n’y avait pas de savonnerie, ce qui signifiait que les produits de nettoyage devaient être apportés d’ailleurs.

«Je ne savais pas comment fabriquer du savon, alors j’ai commencé à surfer sur le Web pour quelques connaissances», explique-t-il.

Innocent Havyarimana transmet désormais ses connaissances de la fabrication du savon en organisant des ateliers

Il s’est ensuite inscrit à un cours de fabrication de savon offert par l’agence d’aide de la Fédération luthérienne mondiale et, grâce au prêt d’un ancien camarade de classe au Burundi, il a démarré l’entreprise aux côtés de deux assistants.

Il a également reçu des subventions d’agences de secours, notamment le HCR et des ONG telles que le Collectif des entrepreneurs africains (AEC), qui affirme avoir soutenu plus de 18 000 entrepreneurs réfugiés.

‘Lifeline pour la communauté’

«L’histoire d’Innocent montre comment les réfugiés peuvent contribuer à leurs communautés d’accueil de plusieurs manières», a déclaré Julienne Oyler, présidente de l’AEC, à la BBC.

« Les camps comme Kakuma sont si isolés que les entrepreneurs comme lui sont une bouée de sauvetage pour les biens et services de base à une époque de fermetures et d’autres restrictions. »

Une étude de la Banque mondiale de 2018 a identifié plus de 2000 entreprises à Kakuma et a estimé qu’elles contribuaient chaque année plus de 50 millions de dollars (37 millions de livres sterling) à l’économie locale.

Vous pourriez également être intéressé par:

Michelle Richey, chargée de cours en technologie et en entrepreneuriat à l’Université de Loughborough au Royaume-Uni, spécialisée dans les entreprises de réfugiés, affirme que des personnes comme M. Havyarimana sont très importantes pour changer la perception générale des réfugiés.

«Le potentiel humain des réfugiés se manifeste lorsque nous leur donnons des chances de travailler au lieu de se concentrer uniquement sur les questions humanitaires», dit-elle.

« Nous pouvons aider ces personnes à reprendre le contrôle de leur vie après tout ce qu’elles ont vécu. »

Démarrer une entreprise florissante n’est pas le seul changement dans la vie de M. Havyarimana depuis son arrivée à Kakuma. En 2017, il a épousé Aline, une autre réfugiée burundaise qu’il a rencontrée au camp.

Ils ont deux fils et le plus jeune, Prince, est né fin novembre.

Carte

M. Havyarimana parle avec tendresse de la vie au Kenya mais il rêve d’être réinstallé en Australie ou au Canada.

«J’aime beaucoup Kakuma, mais je veux donner une vie meilleure à ma femme et à mes enfants», dit-il.

Dans l’intervalle, M. Havyarimana se concentre sur l’élargissement de ses moyens d’aider la communauté, et en plus d’offrir 21 types de savon et de produits de nettoyage, il a conçu un désinfectant pour les mains créé à partir d’aloe vera cultivé dans un patch juste à l’extérieur de son atelier.

«Le coronavirus a affecté le monde entier, mais pour nous ici à Kakuma, il est encore plus important que nous nous lavions les mains dans tout ce que nous pouvons», dit-il.