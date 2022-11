Le savon Ekta Kapoor montre un marié en train de s’embrasser avec une autre femme devant la mariée

Ekta Kapoor n’obtient pas plus d’Ekta Kapoor que cela : dans une scène virale, un mari est montré en train de se mettre à l’aise avec une autre femme devant sa femme. Sur leur suhaagraat. Alors que la mariée, toujours en tenue de mariage complète, s’assoit sur le lit et verse tranquillement des larmes, le mari et la dame se débarrassent de leurs vêtements. C’est tout ce qui est montré, soit dit en passant : leurs vêtements étant jetés à la direction générale de la mariée. Cela s’améliore si l’on considère le fait qu’il s’agit de la série télévisée “Kaisa Yeh Pyar Hai” qui a été diffusée en 2005. Les mariés en question sont Angad et Kripa.

Dans la scène, Angad, déterminé à narguer Kripa, présente l’autre dame et dit: «Jo bhi hoga yahin pe hoga, isi kamre mein hoga, aur tumhari aankhon ke saamne hoga. “Inquiet de ce que la famille penserait si Kripa quittait la chambre et incapable de les expulser, Kripa s’assoit sur le lit, pleurant alors que les choses deviennent NSFW entre Angad et l’autre femme. Eh bien, NSFW selon les normes de 2005, au moins.

Est-ce que quelqu’un travaille ou connaît quelqu’un qui travaille pour ces chaînes ? Mon seul et unique souhait est d’être dans la salle lorsque des idées comme celles-ci sont conçues et approuvées. Arangez-vous pour que cela arrive. S’il vous plaît. https://t.co/QJR1qm7duZ– À qui appartient le père (@WhatMenBugger) 20 novembre 2022

S’il vous plaît, ne le prenez pas mal. C’était l’un des meilleurs spectacles et l’une des meilleures histoires d’amour de balaji. angad était une rock star et kripa était un chanteur. Angad l’a fait pour se venger de la kripa.— Raihana Rifa (@RaihanaRifa4) 11 novembre 2022

Les savons Desi visent à pousser les choses à la limite la plus extrême possible. Par exemple, considérez une scène virale de «Ishq Ki Dastaan ​​Naagmani» diffusée sur Dangal TV montrant un Shankar tombant d’une terrasse, faisant la roue dans les airs. Sa femme Paro le suit, glissant dans les airs avec un geste de style Superman avant de s’accrocher à… un cerf-volant. Qui est plus grand qu’elle en taille. Elle s’accroche au cerf-volant tandis que Shankar saisit sa main libre. Les gens de la terrasse regardent avec horreur la musique dramatique jouer et cetera. La journée est finalement sauvée.

