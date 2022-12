Le savon Dettol est-il hindou, musulman ou chrétien ? La publication de LinkedIn fait grincer des dents à tout le monde

Un pain de savon Dettol est-il hindou, musulman ou chrétien ? La réponse est clairement que c’est une barre de savon, mais un utilisateur de LinkedIn a jugé que c’était une théorie digne d’être avancée. « J’avais l’air #musulman de la couverture extérieure. Lorsque la couverture extérieure a été retirée et vue, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un #hindou. Ce qui est étonnant, c’est que l’hindou intérieur portait le sceau du #christianisme. wow #dettol tu es vraiment en train de #tuer les #germes mec [sic]”, a écrit un Ritesh Chaudhary sur la plateforme.

Les utilisateurs de Twitter lui ont donné un laissez-passer et ont également demandé à Elon Musk d’acheter LinkedIn. “Discret déçu que personne n’ait commenté” c’est mon Inde “sur le message OG”, a écrit un utilisateur de Twitter. “LinkedIn est génial parce que je ne sais pas si un message comme celui-ci est ironique ou sérieux”, a tweeté un autre.

Je déteste ce soappeasement— Raj S || রাজ শেখর (@DiscourseDancer) 22 décembre 2022

Discret déçu que personne n’ait commenté “c’est mon Inde” sur le post OG.— Vatsal (@Vatsal_Sachan) 22 décembre 2022

Nous n’arrêtons pas de parler de shitposts sur Twitter, mais c’est sur LinkedIn que se trouvent les vrais shitposters.— X Æ A-12 Cov-19 (@k0ol1) 22 décembre 2022

LinkedIn lui-même est devenu une plate-forme ridicule. Plein de bêtises gyan. Il il— Anubhav (@shib3089) 22 décembre 2022

C’est fini pour la marque de motivation LinkedIn, ont déclaré des internautes. Le mot dans la rue est que tout ne va pas bien dans le monde et le schéma LinkedIn de la poétique de cirage sur ce que cela signifie d’être un employé d’entreprise semble en quelque sorte échouer.

Les gens sur LinkedIn ont non seulement pris sur eux d’être les porte-flambeaux de la culture de l’agitation, mais dans le processus, ils ont également décidé d’être ridiculement faux à ce sujet, à tel point que c’est maintenant un modèle de mème populaire. LinkedIn, où il est censé être un moyen important de connecter les employeurs et les demandeurs d’emploi, s’est de plus en plus tourné vers Facebook. En fait, on pourrait dire qu’il se dirige actuellement vers WhatsApp.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici