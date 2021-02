Il y a de fortes chances que vous ayez déjà basculé vers l’application de messagerie instantanée Signal en raison de la promesse de confidentialité des données. Pourtant, il y a de fortes chances que vous ayez manqué un outil de confidentialité vraiment cool proposé par l’application de messagerie Signal. Il s’appelle Sécurité de l’écran et vous pouvez l’utiliser pour empêcher l’écran Signal de s’afficher dans le sélecteur d’application de votre téléphone et empêcher également toute capture d’écran de la conversation au cas où votre téléphone se retrouverait entre les mains de quelqu’un d’autre. Cette option est disponible pour les téléphones Android ainsi que pour l’iPhone d’Apple, et tout ce que vous devez faire pour vous assurer que cette option est disponible est de mettre à jour l’application.

Pour activer l’option de sécurité de l’écran, ouvrez l’application Signal sur votre iPhone et sélectionnez l’icône ou l’image de votre profil en haut à gauche de l’écran de discussion principal. Cela ouvrira un menu qui répertorie les options pour inviter des amis, l’apparence, la confidentialité, les notifications et plus encore. Sélectionnez Confidentialité. Maintenant, dans la liste qui s’ouvre, faites défiler jusqu’à une option appelée Activer la sécurité de l’écran et activez-la. Maintenant, faites glisser votre doigt vers le haut et maintenez sur l’écran de votre iPhone, et vous verrez Signal dans le sélecteur d’application masqué par le logo Signal et aucun contenu n’est visible. Sur un téléphone Android, les mêmes paramètres sont accessibles en appuyant sur le menu à trois points en haut à droite de la fenêtre de discussion principale de Signal.

Cette option est mieux utilisée si vous avez également activé une couche de sécurité supplémentaire, sous la forme de l’option Verrouillage de l’écran qui vous permet d’utiliser le capteur d’empreintes digitales ou la détection de visage ou bien le mot de passe ou la broche du téléphone pour accéder aux chats. L’option de sécurité de l’écran fonctionne de la même manière sur Android ainsi que sur les versions iPhone.