Saviez-vous que certaines personnes ne peuvent pas dessiner une image mentale parce qu’elles ont une maladie récemment caractérisée qui entraîne un manque de mémoire visuelle? Une nouvelle étude a examiné comment cette maladie rare appelée aphantasie provoque des taches aveugles dans l’œil de l’esprit.

En fait, l’expression «œil de l’esprit» peut ne pas avoir de sens pour les individus aphantasiques, suggère l’étude publiée dans la revue Cortex.

Cette condition peut être congénitale ou acquise à la suite d’un traumatisme.

«Certaines personnes atteintes d’aphantasie ont déclaré qu’elles ne comprenaient pas ce que signifie« compter les moutons »avant d’aller se coucher», a déclaré Wilma Bainbridge, professeure adjointe à l’Université de Chicago aux États-Unis.

« Ils pensaient que c’était simplement une expression et n’avaient jamais réalisé jusqu’à l’âge adulte que d’autres personnes pouvaient réellement visualiser les moutons sans les voir. »

Bainbridge, qui est un expert en neurosciences de la perception et de la mémoire, a décidé de quantifier expérimentalement les différences entre les individus aphantasiques et ceux avec une imagerie typique sur un ensemble spécifique de tâches de mémoire visuelle.

L’objectif était de mieux caractériser l’aphantasie, qui est peu étudiée, et de démêler les différences entre l’objet et la mémoire spatiale.

Pour l’étude, Bainbridge et ses collègues ont montré des photographies de trois pièces à des dizaines d’individus avec des images à la fois typiques et limitées.

Ils ont ensuite demandé aux participants des deux groupes de dessiner les salles, une fois de mémoire et une fois en regardant la photo comme référence.

Les différences dans l’expérience de la mémoire étaient frappantes: les personnes avec des images typiques dessinaient généralement les objets les plus saillants de la pièce avec une quantité modérée de détails, comme la couleur et les éléments de conception clés – un tapis vert, plutôt qu’un rectangle.

Les personnes atteintes d’aphantasie ont eu plus de difficultés – elles pouvaient placer quelques objets dans la pièce, mais leurs dessins étaient souvent plus simples et reposaient parfois sur des descriptions écrites.

Par exemple, certains ont écrit le mot «fenêtre» à l’intérieur du contour d’une fenêtre plutôt que de dessiner les vitres.

Bien que les personnes atteintes d’aphantasie manquent d’images visuelles, elles semblent avoir une mémoire spatiale intacte, qui est distincte de l’imagerie et peut être stockée différemment, selon Bainbridge.

Les personnes aveugles congénitales, par exemple, peuvent encore décrire l’aménagement d’une pièce familière.

En tant que tels, les personnes atteintes d’aphantasie étaient capables de placer les objets dont elles se souvenaient au bon endroit dans une pièce la plupart du temps, tout comme ceux avec des images typiques, même si elles ne pouvaient pas se souvenir de nombreux détails.

Et étonnamment, même si les personnes atteintes d’aphantasie se souvenaient globalement de moins d’objets, elles ont également commis moins d’erreurs, selon l’étude.

La reconnaissance n’est pas non plus affectée: les personnes atteintes d’aphantasie savaient quelles images de pièces elles avaient déjà vues lorsqu’elles leur avaient été montrées une deuxième fois, et reconnaissaient également leur famille et leurs amis – bien qu’elles ne puissent pas visualiser leurs visages sans les voir.

L’aphantasie n’est apparue que récemment en tant que phénomène psychologique.

L’aphantasie n’affectant qu’un petit pourcentage de la population, les chercheurs ont recruté des participants à partir de forums en ligne où des personnes atteintes de la maladie ont partagé leurs expériences pour garantir un échantillon de grande taille de 61 individus aphantasiques et 52 témoins avec des images typiques.

Les dessins des deux groupes ont été notés objectivement par près de 2 800 volontaires en ligne.