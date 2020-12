Nous avons souvent lu des histoires sur des directeurs musicaux accusés de copier des airs sans donner de crédit à la source originale. Maintenant, un fil Twitter choquant est apparu sur Internet où l’on peut voir la liste des airs de Bollywood copiés à partir de pistes produites par d’autres artistes.

Un utilisateur, qui s’appelle Sahil Adhikari, a partagé ce fil sur son compte Twitter qui se lit comme suit: «Fil de tous les airs de Bollywood copiés à partir de chansons d’artistes étrangers». La première chanson de la liste est Neend Churayi Meri du film à succès Ishq de 1997 avec Aamir Khan, Juhi Chawla, Ajay Devgn et Kajol dans les rôles principaux. On dit que la source originale des airs est copiée de «Sending all my love by Linear».

Fil de tous les airs de Bollywood qui sont copiés à partir de chansons d’artistes étrangers. – Desi Gooner (@Sahil_Adhikaari) 30 septembre 2018

Le deuxième dans le fil est «Pal pal pal pal pal har pal» du film Lagey Raho Munna Bhai. La chanson a été photographiée sur Vidya Balan et Sanjay Dutt. Selon l’utilisateur, les airs de la chanson sont tirés de «Thème pour un rêve de Cliff Richards».

Le prochain sur la liste est de Saif Ali Kan-Bipasha Basu, vedette de Race. Le fil affirme que la chanson Pehli Nazar Mein chantée par Atif Aslam a été copiée de «Sarang Hae Yo de Kim Hyung Sup».

La prochaine chanson de Bollywood dans le fil est Dil Mera Churaya Kyun du film Akele Hum Akele Tum.

La musique de l’une des chansons les plus appréciées du hit musical Aashiqui de 1990, Dheere Dheere Se Meri Zindagi n’est pas non plus originale, affirme le fil.

Voici la liste de quelques autres chansons de Bollywood dans ce fil:

1. Hookah Bar (Khiladi 786) – Montez la musique par Chris Brown

2. Nashe si Chadh Gayi (Befikre) – Piste OST Junjuo Romantica

3. Kya Mujhe Pyaar Hai (Woh Lamhe) – Tek Bisakah de Peterpan

4. Dil Le Le Lena (Auzaar) – Macarena par Los Del Rio

5. Kaun Hai Jo Sapnon Mein aaya (Jhuk Gaya Aasman) – Marguerita d’Elvis Presley

Auparavant, un utilisateur de Twitter du Pakistan a partagé un fil de chansons en hindi qui, selon lui, ont été copiées de l’industrie de la musique pakistanaise.

Un peu choquant, n’est-ce pas?