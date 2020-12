En plus d’être un champ de mines d’animaux sauvages florissants et de verdure florissante, le parc national de Bandhavgarh dans la région d’Umaria du Madhya Pradesh a toujours eu une importance mythologique et historique. Les voyageurs qui viennent ici pour découvrir la riche histoire du lieu peuvent le faire au fort vieux de plusieurs siècles appelé Hill Fort ou Bandhavgarh Fort, qui se dresse majestueusement en plein milieu du célèbre parc national.

Les origines du parc et les dates du fort tirent ses origines mythologiques d’époques aussi anciennes que le Ramayana. Les vestiges de grottes habitées, les structures de sanctuaire à l’intérieur du parc indiquent une grande influence du culte du Seigneur Vishnu et peut-être le plus grand signe de celui-ci est le Shesh Shaiya, une statue allongée du Seigneur Vishnu à la source du ruisseau Chakradhara qui arrose l’étang de Tala.

Un tweet récent du responsable de l’IFS Parveen Kaswan est devenu viral, renouvelant l’intérêt pour la structure. Dans son tweet, Kaswan a également expliqué comment la sculpture est recouverte de cyanobactéries vertes qui produisent d’énormes niveaux d’oxygène sur terre.

Alors que le tweet de Kaswan est devenu viral, de nombreux utilisateurs de Twitter ont également ajouté des faits sur la structure et sur les cyanobactéries. Certains ont remercié Kaswan d’avoir mis en évidence une sculpture obscure pour les internautes.

Alors, qui a construit la sculpture de Vishnu et quelle est l’histoire derrière le parc national et le fort de Bandhavgarh?

Le Ramayana Connect

Ramayana a une mention significative de la région de Bandhavgarh, selon ce rapport. Le nom de l’endroit est un amalgame de deux mots, Bandhav – Frère et Garh – Le Fort et serait offert à Lakshmana par Lord Rama après la fin de la bataille de Lanka. On dit qu’il existe depuis l’époque de ‘Treta yug’ selon les écritures hindoues et qu’il a beaucoup de peintures rupestres et d’autres vestiges comme exemples de civilisations à cette époque.

Dynasties de Bandhavgarh

Beaucoup de dynasties telles que les Sengars, Kalchuris et Baghels étaient autrefois dirigeants de Bandhavgarh, enrichissant ainsi le lieu de leur influence artistique, culturelle et patrimoniale. Les Baghels, qui seraient le plus long empire au pouvoir de la région, avaient transféré leur capitale à Rewa. Les terres forestières ont continué à être le terrain de chasse des Maharajas de Rewa. Des études en archéologie ont suggéré que le fort pourrait avoir été construit vers le 10e CE. La dynastie Kalachuri, dont celle de tripuri est la plus célèbre, avait également une base ici et ils étaient appelés «Haihay Kshetra» pour se différencier. La dynastie Vakataka a également laissé sa marque dans la région avec de nombreux écrits en pierre faisant ressortir leur influence.

Sculptures, autres lieux d’intérêt

Outre la force majestueuse, les touristes sont également encouragés à visiter d’autres points d’intérêt qui incluent le trésor, le temple Seth Dhani, le temple Bandhavdheesh, qui est consacré au Seigneur Rama et une structure de Varah, l’incarnation du sanglier du Seigneur Vishnu. Les villages entourant le for et le parc jettent souvent des sculptures et des pièces de monnaie de l’époque. Il y a aussi quelques autres structures des avtaars de Vishnu comme le «Matsya» le poisson et un autre de la tortue «Kachchap».

Faune florissante

Le parc de Bandhavgarh abrite un large éventail d’animaux sauvages tels que des tigres, des petits et des cerfs. Le parc serait également la maison d’origine de Mohan, le prédécesseur de tous les tigres blancs en captivité aujourd’hui. La vue d’oiseaux rares et exceptionnels comme le calao pie de Malabar, les faucons, les espèces de vautours sont également à apprécier.