Le Savanna Museum a plus à célébrer cette saison des fêtes – Shaw Local

SAVANE – Le Savanna Historical Society NFP a appris que l’organisation est l’un des 27 bénéficiaires de l’Illinois à recevoir un prix de 10 000 $ du Illinois Humanities Council (IHC). La subvention soutient les opérations de SHS au Savanna Museum and Cultural Center.

En faisant cette annonce, IHC a déclaré:

“Cette année, Illinois Humanities a lancé un programme unique en son genre dédié au soutien des arts et des sciences humaines dans les zones rurales et les petites villes de l’Illinois. L’initiative rurale de premier plan fournit des fonds et d’autres ressources aux individus et aux organisations travaillant dans les arts, la culture et les sciences humaines, garantissant que les ressources et la visibilité essentielles sont apportées aux lieux et aux personnes souvent négligés par les efforts de financement traditionnels.

Situés dans 19 comtés de l’Illinois, les 27 premiers partenaires bénéficiaires de Foreground recevront des subventions allant jusqu’à 10 000 $ et participeront au partage des compétences et des ressources. Illinois Humanities s’associera également aux bénéficiaires pour la co-création de « hubs » locaux qui accueilleront des programmes communautaires en 2023 dans les régions où ils se trouvent.

Tout cela est renforcé par un engagement pluriannuel de l’organisation non seulement pour amorcer la croissance, mais aussi pour s’assurer qu’elle s’épanouit.

Le Musée de la savane en est à sa 12e année en accueillant le très populaire Festival des arbres. Plus d’arbres que jamais sont présentés cette année, avec 57 arbres pleine grandeur, créatifs et de table remplissant tout le premier étage nouvellement fini du Musée au 406, rue Main. Les visiteurs ont également la possibilité de gagner des dizaines d’articles d’enchères silencieuses et de prix de tombola.

La Société invite les particuliers, les enfants et les familles à se joindre à l’esprit des fêtes et à visiter le musée et centre culturel de Savanna au 406, rue Main à Savanna. Le Festival 2022 se déroule jusqu’au 11 décembre. Les heures d’ouverture sont le samedi et le dimanche de midi à 17 h et les jours de semaine de 16 h à 19 h. Le Festival est ouvert au public sans frais.