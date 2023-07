Le sauvetage des tortues incite un artiste de Victoria à donner vie à une peinture murale à Enderby

Même lorsqu’il est en vacances, Peter Allen cherche des opportunités de travailler sur son métier.

Le muraliste de Victoria était à Enderby en vacances le mois dernier lorsqu’il a remarqué un mur blanc du côté de Mel’s Pizza sur Cliff Avenue et a vu une opportunité.

Pendant cinq jours, Allen a peint gratuitement une murale représentant une tortue sur le mur.

« C’est magnifique », a déclaré Melanie King, propriétaire de Mel’s Pizza depuis 17 ans. « Qu’il fasse ça, qu’il vienne en ville et qu’il veuille simplement la rendre plus jolie et plus belle, c’est tout simplement incroyable. Vous ne voyez plus trop de gens comme ça.

King a déclaré que son fils travaillait au restaurant quand Allen est entré et a offert ses services gratuitement.

« C’était incroyable de le voir travailler », a déclaré King, ajoutant qu’Allen semblait faire la peinture murale à main levée pour la plupart.

Elle dit qu’Allen a eu l’idée de la tortue après en avoir sauvé une qui traversait Mabel Lake Road.

« Il a sauvé la tortue, il l’a mise sur le côté (de la route) où elle allait et puis il a eu cette idée. »

La peinture murale a reçu des critiques élogieuses de la part des clients et des habitants d’Enderby.

« Les gens descendent et regardent simplement », a déclaré King.

Alors qu’Allen n’a demandé aucun paiement pour peindre la peinture murale, King dit qu’à chaque fois qu’il vient en ville, il peut manger gratuitement chez Mel’s Pizza.

La murale tortue n’est pas le seul effort d’Allen pour embellir la ville pendant qu’il est en ville; King a dit qu’il travaillait sur une autre peinture murale à trois portes de son entreprise sur Cliff Avenue.

Brendan Shykora

ArtartisteDistrict régional de North OkanaganTortue serpentine