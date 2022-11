Le sauvetage de FTX par Binance montre qu’aucune entreprise de cryptographie n’est “trop ​​grande pour échouer”

Et, bien sûr, mardi, son entreprise a signé une offre de Binance pour être acquise par la société pour un montant non divulgué après avoir fait face à ce qu’elle a appelé une “crise de liquidité”.

Avant cette semaine, FTX était la quatrième plus grande bourse, traitant des milliards de dollars en volumes de transactions quotidiens, selon les données de CoinMarketCap. Son PDG Sam Bankman-Fried avait une grande notoriété à Washington, DC, apparaissant au Congrès pour témoigner de l’avenir de l’industrie de la cryptographie et engageant des millions de dons politiques.

Un jour plus tard, l’entrepreneur de 32 ans, qui s’était présenté comme une figure de “prêteur de dernier recours” dans le secteur de la cryptographie en difficulté, a annoncé qu’il vendrait l’échange qu’il a cofondé il y a trois ans à Binance, le plus grand au monde. échange cryptographique.

Alors que lors de la crise financière de 2008, les pays se sont sentis obligés d’intervenir pour empêcher l’effondrement du système bancaire, avec la cryptographie, cette responsabilité a été laissée aux entreprises du secteur privé.

“La majeure partie de l’activité dans le domaine de la crypto continue de rester du commerce et de la spéculation, par conséquent, globalement, l’impact de tout inconvénient de la crypto est également assez limité d’une certaine manière, par rapport aux services bancaires et financiers en 2008 où l’impact était beaucoup plus enraciné et largement répandu. “, a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’échange crypto international Luno, à CNBC par e-mail.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait du “moment Lehman” de la crypto, Gauthier de Ledger a déclaré que cela s’était déjà produit avec l’effondrement de joueurs comme Three Arrows Capital et Celsius : “Je pense que ce à quoi nous assistons en ce moment est en quelque sorte les effets d’entraînement de ce qui s’est passé en [the first half] dans notre industrie.”

La débâcle met en évidence la façon dont l’industrie de la cryptographie devient plus centralisée et s’éloigne de ses racines décentralisées, selon Gauthier. Bitcoin et d’autres pièces numériques sont “conçues pour être décentralisées et ne pas dépendre d’un intermédiaire”, a-t-il déclaré.

“FTX est un très gros avertissement pour tout le monde”, a déclaré Gauthier dans une interview sur Squawk Box Europe de CNBC mercredi. “Vous ne pouvez pas simplement attendre que la prochaine proposition de valeur échoue.”