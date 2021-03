Le résultat des débats à venir préparera le terrain pour le prochain grand effort de Biden, le vaste plan d’infrastructure «Build Back Better» qui prend déjà forme lors d’audiences publiques et de conversations privées sur et hors de Capitol Hill. Parallèlement à l’investissement dans les infrastructures, cela pourrait inclure de vastes changements de politique – sur l’énergie verte et l’immigration – et même rendre permanente une partie de l’aide COVID qui vient d’être adoptée, comme les crédits d’impôt pour enfants.

La signature par Biden du plan de sauvetage américain jeudi marque une étape importante pour son administration et pour les démocrates qui commandent la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche pour la première fois en une décennie. Des chefs de parti aux législateurs de base, les démocrates sont soutenus par ce qu’ils peuvent accomplir lorsqu’ils s’unissent, en tant que front uni, contre l’opposition du GOP au programme de Biden. Mais les semaines et les mois à venir s’avéreront plus difficiles sur le plan politique.

