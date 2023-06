Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar termine troisième de la prestigieuse rencontre de la Diamond League à Paris

L’Indien Murali Sreeshankar a enregistré une impressionnante tentative de 8,09 m pour terminer troisième du saut en longueur masculin à la Paris Diamond League 2023, ici.

Murali a enregistré son meilleur saut du vendredi soir avec sa troisième tentative. L’effort de 8,09 m l’a placé à la deuxième place, seulement derrière le champion olympique en titre et champion de la Ligue de diamant Miltiadis Tentoglou de Grèce, qui a remporté la Ligue de diamant de Paris avec un saut de 8,13 m.

Cependant, une faute de Murali lors de la quatrième tentative et un saut de 8,11 m du Suisse Simon Ehammer ont fait chuter le sauteur en longueur indien à la troisième place. La cinquième tentative de Sreeshankar indiquait 7,99 m et sa sixième course sur la piste s’est terminée par une faute.

C’était la deuxième apparition de Sreeshankar dans la Diamond League. L’an dernier à Monaco, il s’est classé sixième avec un effort de 7,94 m. Son meilleur saut personnel est de 8,36 m qu’il a réalisé l’année dernière.

Notamment, le record national indien du saut en longueur masculin appartient à Jeswin Aldrin, qui a atteint 8,42 m plus tôt cette année.

Sreeshankar, 24 ans, est entré dans l’étape parisienne de la Diamond League après avoir remporté trois médailles d’or consécutives. Il a remporté le mois dernier une épreuve du label bronze du World Athletics Continental Tour à Kallithea, en Grèce, avec son meilleur saut de la saison à 8,18 m et a été sélectionné pour les prochains Jeux asiatiques en Chine.

La réunion de Paris était la quatrième étape de la Diamond League, une série annuelle de compétitions d’athlétisme de haut niveau organisées par World Athletics. Cependant, c’était la première fois cette année que le saut en longueur masculin figurait au palmarès des épreuves.

Les points de la Diamond League sont attribués aux athlètes en fonction de leurs performances dans chaque étape et les huit meilleurs athlètes de chaque épreuve se qualifient pour la finale. Cette année, la finale de la Diamond League aura lieu à Eugene, aux États-Unis, les 16 et 17 septembre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)