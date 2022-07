Le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar après l’autorisation du CWG

Il a enduré « des montagnes russes d’émotions » après avoir été ignoré pour les Jeux du Commonwealth, mais le sauteur en hauteur indien Tejaswin Shankar dit qu’il « ramassera les morceaux » et se préparera de la meilleure façon possible après avoir obtenu une entrée de dernière minute à l’événement de Birmingham. .

Le détenteur du record national Shankar a été autorisé vendredi à participer aux Jeux du 28 juillet au 8 août après que les organisateurs ont accepté son inscription à la demande de l’Association olympique indienne (IOA), mettant fin à un drame d’un mois entourant sa participation.

Les organisateurs avaient initialement rejeté l’inscription tardive de Shankar, mais l’AIO a maintenant obtenu la confirmation de la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) et des organisateurs du CWG de Birmingham quant à l’acceptation de son inscription après une réunion d’inscription des délégués (DRM).

L’AIO a informé la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) du développement.

A LIRE AUSSI | Tejaswin Shankar participera au CWG après que son entrée ait été autorisée par le CGF à la demande de l’IOA

« Je suis à court de mots, je ne peux pas dire maintenant si je suis heureux ou triste. Cela a été une montagne russe d’émotions. Je ne peux pas croire même maintenant que j’ai été autorisé pour le CWG », a déclaré Shankar à PTI.

« Je ne peux pas dire que je suis surpris ou choqué. Ça a été ‘haan aur naa’ (oui et non), ça a été comme ça cinq à six fois, donc c’est difficile à croire.

Le joueur de 23 ans a gagné une affaire après avoir contesté son exclusion de l’équipe indienne d’athlétisme pour le CWG devant la Haute Cour de Delhi. L’AFI a déclaré plus tard au tribunal que le nom de Shankar avait été inclus dans l’équipe à la place d’Arokia Rajiv, qui faisait partie de l’équipe initiale de 37 membres.

L’IOA avait fait une demande aux organisateurs de Birmingham pour l’inclusion tardive de Shankar mais elle a été rejetée le 7 juillet. Cependant, les organisateurs ont fait demi-tour vendredi et ont permis au sauteur en hauteur de Delhi de participer à l’événement quadriennal.

Shankar, qui est rentré des États-Unis où il étudie, va maintenant devoir rapidement obtenir son visa pour pouvoir rejoindre Birmingham à temps. Sa ronde de qualification aura lieu le 2 août et les finales sont prévues le lendemain.

«Je suis rentré des États-Unis il y a deux jours pour passer du temps avec ma famille car il n’y a pas de compétition. J’avais encore une sorte d’espoir (de participer au CWG).

“Donc, je suis allé au stade Jawaharlal Nehru (à Delhi) pour m’entraîner. J’ai fait de la musculation mais comme il a commencé à pleuvoir, je suis rentré à la maison.

Il a dit qu’il était en bonne forme physique, malgré la torture mentale et qu’il suivait un entraînement léger au Kansas aux États-Unis.

“Mon entraîneur m’a dit que ce n’était pas un cas à 100% de manquer ou de participer (au CWG). De plus, je peux penser à certains événements en août ou septembre sinon CWG, donc je devrais continuer à m’entraîner et rester en forme », a-t-il déclaré.

“Donc, je m’entraînais là-bas (aux États-Unis) mais pas à pleine vapeur, donc je suis en bonne forme physique.”

Sa meilleure performance de la saison à 2,27 m fait partie des cinq meilleures performances parmi les athlètes du Commonwealth, mais Shankar ne pense pas encore aux médailles.

“J’ai beaucoup enduré et je dois recoller les morceaux. Je ne pense pas à la médaille ni même à la compétition elle-même. Je peux seulement dire que je ferai de mon mieux aux Jeux », a déclaré Shankar.

« Je dois d’abord remplir les formalités de visa, je n’ai rien fait. Espérons que ce sera fait à temps. »

Plus tôt dans la journée, l’IOA a informé l’AFI de l’autorisation de Shankar par les organisateurs du CWG.

“L’inscription de M. Tejaswin Shankar a été approuvée par le CGF et en conséquence acceptée par le département des inscriptions sportives des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 lors de la DRM (réunion d’inscription des délégués)”, a écrit l’AIO.

Shankar avait déposé une requête auprès de la Haute Cour de Delhi contestant la décision de l’AFI de l’exclure de l’équipe, affirmant qu’il avait atteint les directives de qualification de l’AFI en sautant 2,27 m aux championnats NCAA aux États-Unis, où il étudie.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici