Le sauteur en hauteur Armstrong décroche le bronze aux Jeux d’été du Canada

La sauteuse en hauteur d’Armstrong, Trinity Hansma, a profité au maximum de sa participation aux Jeux d’été du Canada cette semaine.

Compétition à St. Catherines juste à l’extérieur de Niagara, Ont. Mercredi 17 août, la diplômée de 21 ans de l’école secondaire Pleasant Valley a remporté une médaille de bronze avec un nouveau record personnel en plein air de 1,74 mètre – un saut qui correspondait également à son record personnel en salle.

« Toute l’expérience est super incroyable. (Les organisateurs) font un si bon travail et les entraîneurs et le personnel de soutien sont vraiment les meilleures personnes », a déclaré Hansma à The Morning Star.

« C’était une très bonne compétition pour moi, donc j’étais contente du souper », a-t-elle dit de sa performance.

Sa deuxième apparition aux Jeux d’été tardait à venir. Elle a représenté la Colombie-Britannique aux Jeux pour la première fois à l’âge de 16 ans.

Depuis, elle a obtenu un diplôme en kinésiologie de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan, et elle équilibre maintenant l’entraînement trois à quatre fois par semaine avec un emploi dans une clinique de physiothérapie.

Elle est membre du Vernon AAA Track and Field club où elle est entraînée par Ian Cameron.

“C’est vraiment le meilleur entraîneur que je puisse demander, il est très favorable à tous égards et il fait tout ce qu’il peut pour me faciliter l’entraînement”, a-t-elle déclaré à propos de Cameron, qui l’entraîne depuis qu’elle a 13 ans.

Alors que d’autres athlètes aiment être “excités” avant une compétition de saut en hauteur, Hansma adopte une approche différente.

“J’essaie juste de me détendre, ce qui est un peu le contraire de ce que font beaucoup de gens”, a-t-elle déclaré. “J’aime juste être détendu et calme.”

Avec sa performance dans les livres, la calme et cool Hansma peut maintenant se détendre et encourager ses coéquipières aux Jeux.

“Il peut être difficile d’équilibrer le fait d’essayer de soutenir votre équipe tout en prenant soin de votre capacité mentale à concourir ainsi que de votre capacité physique à concourir, donc c’est vraiment bien que je l’ai fait et maintenant je peux être juste la plus grande pom-pom girl .”

Les Jeux d’été du Canada de 2022 à Niagara ont commencé le 6 août et se termineront le dimanche 21 août.

Brendan Shykora