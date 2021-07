Un sauteur à l’élastique qui a chuté de 160 pieds à sa mort serait décédé d’une crise cardiaque en plein vol après avoir réalisé qu’elle n’était pas attachée au cordon élastique.

Yecenia Morales Gómez, 25 ans, est décédée tragiquement en suivant le mauvais signal pour sauter avant même de toucher le sol.

Yecenia Morales Gómez a sauté de 160 pieds à sa mort Crédit : Flash info

La jeune femme de 25 ans est décédée en suivant le mauvais signal

Et maintenant, un rapport médical suggère que la cause du décès de la femme n’était pas la chute comme on aurait pu s’y attendre.

Selon le reportage vu par Noticias Caracol, la jeune femme de 25 ans a subi une crise cardiaque lors de sa chute et est décédée avant de toucher le sol.

L’avocate se préparait pour son premier saut à l’élastique avec son petit ami, dans la province d’Antioquia, en Colombie.

Des images affligeantes prises par des spectateurs montrent le moment où l’instructeur crie à son petit ami « saute maintenant », mais Gomez devient confus en pensant qu’il parle d’elle et saute vers sa mort.

Son petit ami s’est immédiatement précipité à ses côtés et a essayé de pratiquer la RCR, mais elle était déjà morte.

Les pompiers d’Amagá qui sont arrivés sur les lieux ont déclaré : »Malheureusement, la femme n’avait aucun signe vital et nous avons ensuite récupéré le corps.

»Avec l’aide de professionnels qui se trouvaient à proximité, nous avons prodigué les premiers soins à son partenaire. »

Gustavo Guzmán, maire de la municipalité de Fredonia, Antioquia a expliqué à El Tiempo : »Elle s’est embrouillée. Le signal était pour le petit ami de sauter car il était déjà attaché à l’équipement de sécurité.

»Ils lui avaient seulement mis le harnais, alors elle s’est embrouillée et s’est précipitée. »

La femme a été enterrée après une cérémonie dans le quartier de Simón Bolívar à Medellín, où elle vivait avec sa famille.

Son frère dévasté, Andrés Morales, l’a décrite comme une femme heureuse qui aimait lire et danser et avait l’esprit d’entreprise.

Il a déclaré: »Ma sœur est une fille avec toutes les meilleures valeurs, heureuse, spontanée, avec des vertus qui lui ont fait aimer ses amis et aidé les personnes dans le besoin. »

El Tiempo rapporte que selon le maire de Fredonia, il existe deux entreprises proposant du saut à l’élastique dans la région, dont aucune n’a l’autorisation de le faire.

Une enquête sur la mort de la femme est en cours.

Selon un rapport médical, la femme a subi une crise cardiaque Crédit : Flash info

L’homme de 25 ans a été déclaré mort sur les lieux Crédit : Flash info