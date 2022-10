Le sauteur à la perche Siva prête la cerise sur le gâteau des services avec un record national

Le sauteur à la perche Siva Subramaniam a grimpé de plus de 5,31 m lors des 36e Jeux nationaux ici lundi pour battre son propre record national établi il y a quatre ans, ajoutant au décompte en augmentation rapide des Services.

Un autre homme des Services, bien que représentant l’Arunachal Pradesh, est devenu l’autre star de la journée, établissant un nouveau record national en haltérophilie masculine de 96 kg, avec Sambo Lapung soulevant 198 kg pour briser la marque Clean and Jerk.

Une bonne foule à l’IIT Gandhinagar a encouragé Siva Subramaniam lorsqu’il a battu le record des Jeux nationaux, établi à 5,10 par Vijay Pal Singh en 1987, en franchissant 5,11 m. Il s’est ensuite envolé à plus de 5,21 m et a demandé la barre à 5,31, avec un œil sur le record. Il a échoué au premier essai mais s’est enroulé pour l’effacer la fois suivante.

La star de la natation de brasse SP Likhit a également joué son rôle pour les services en remportant deux médailles d’or au Sardar Patel Aquatics Complex à Rajkot. Il a d’abord remporté la médaille d’or du 200 m brasse, puis a nagé une étape lors du triomphe du relais quatre nages 4×100 m des services.

Hrutika Shriram (Maharashtra) a remporté sa neuvième médaille d’or aux Jeux nationaux, sa première dans cette édition, alors qu’elle avait remporté le concours féminin de tremplin de 3 m. Avec un total de 179,15 points, elle a rapidement dédié la médaille d’or à son mari entraîneur et à son fils de deux ans.

Kirpal Singh (Punjab) se tenait entre l’or du lancer du disque et les services. Son 59,32 m était un nouveau record des Jeux nationaux, battant une marque de 25 ans établie à 58,56 par Shakti Singh. Gagandeep Singh et Prashant Malik (les deux services) ont remporté les médailles les moins importantes.

Il n’y a pas eu de tels trébuchements pour l’équipe d’aviron des services dans le parcours posé sur le Sabarmati, leurs hommes remportant les sept médailles d’or. Ils en ont ajouté trois aujourd’hui grâce aux formidables Arjun Lal Jat et Arvind Singh (deux de couple légers), les équipes de quadruple de couple et de huit avec barreur.

Les épreuves féminines ont vu Vindhya Sankath et Rukmani du Madhya Pradesh monter deux fois sur le podium aujourd’hui avec des victoires en deux de couple poids léger et quatre de couple. Leur coéquipière Khushpreet Kaur a également décroché sa deuxième médaille d’or en quad, après avoir remporté le skiff hier.

Sift Kaur Kamra, du Punjab, a remporté la couronne du 50 m carabine féminin 3 positions en battant Shriyanka Sarangi d’Odisha. Sift a pris une avance de 6-0. Mais Shriyanka a riposté avec quelques 10 élevés pour porter le score à 15-15 dans une course à 16 points. Les deux ont tiré un modeste 9,8 dans la 16e série avant que Sift ne remporte l’or avec un 10,1 contre 9,8 pour Shriyanka.

Les hommes de l’Uttar Pradesh et les femmes du Telangana sont devenus les premiers vainqueurs des médailles d’or du basketball 3 × 3 après avoir remporté des victoires sur le Tamil Nadu 21-18 et le Kerala 17-13 respectivement lors de la finale à Bhavnagar.

La joie de Telangana a doublé lorsque leurs stars du badminton ont remporté la médaille d’or en équipe mixte avec une victoire 3-0 sur le Kerala à Surat.

Le couple mari-femme de Sumeet Reddy et Sikki Reddy a placé l’équipe en tête avant que Sai Praneeth ne se ressaisisse d’un déficit de jeu pour battre le redoutable HS Prannoy. Samia Farooqi a fait un travail rapide de Gowrikrishna pour sceller l’or.

En demi-finale du tir à l’arc classique hommes, dans une grande bataille, Atanu Das (Bengale occidental) a blanchi Tarundeep Rai (Services) 6-0. Tarundeep avait battu Jayanta Talukdar de Jharkhand, qui avait dominé la qualification, dans un match qui aurait pu le vider émotionnellement. Atanu Das rencontrera Gurucharan Besra (Services) en finale.

Pendant ce temps, au hockey féminin, la capitaine de l’Haryana Rani Ramphal a réussi un triplé lors d’une défaite 4-0 contre Odisha pour sa deuxième victoire dans un match du groupe A au stade Major Dhyan Chand de Rajkot. Ils sont assurés d’une place dans le dernier carré. L’Uttar Pradesh a rebondi après sa première défaite pour marquer une victoire 6-0 sur les hôtes du Gujarat.

Dans le groupe B, le Karnataka est revenu par derrière pour égaliser avec le Jharkhand 3-3 tandis que le Pendjab l’a emporté sur le Madhya Pradesh par un but impair sur trois pour sa deuxième victoire.

Dans un match de la poule A masculine, Haryana a battu le Bengale occidental 7-0 avec Abhishek enregistrant un triplé.

Les résultats (finales)

Aquatique

Plongée

Tremplin 3 m femmes : 1. Hrutika Shriram (Maharashtra) 179,15 points ; 2. Palak Sharma (Madhya Pradesh) 176,65 ; 3. Esha Waghmode (Maharashtra) 169,50.

Natation

Hommes

1500m nage libre : 1. Advait Page (Madhya Pradesh) 15:54.79 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 15:55.78, Sajan Prakash, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. Aryen Nehra (Gujarat) 16:03.14 ; 3. Aneesh S Gowda (Karnataka) 16:05.94.

200m brasse : 1. SP Likhit (Services) 2:16.40 ; 2. S Danush (Tamil Nadu) 2:18.81; 3. Swadesh Mondal (services) 2:20.76.

4×100 m quatre nages : 1. Services 3 : 49,67 ; 2.Karnataka; 3. Delhi 3:55.85.

Femmes

800m nage libre : 1. Bhavya Sachdeva (Delhi) 9:15.24 (Nouveau record des Jeux nationaux) ; 2. Vritti Aggarwal (Telangana) 9:23.91; 3. Ashmita Chandra (Karnataka) 9:27.54.

200m brasse : 1. S Lakshya (Karnataka) 2:42.63 (Nouveau record des Jeux nationaux) : 2. Chahat Arora (Punjab) 2:43.39 ; 3. Harshitha Jayaram (Karnataka) 2:45.27.

4x100m quatre nages : 1. Karnataka 4:27.89 (Nouveau record des Jeux nationaux) ; 2. Maharastra 4 ; 35.09 ; 3. Bengale 4:37.81.

Athlétisme

Hommes

10000m : 1. Gulveer Singh (Services) 28 : 54,29 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 29 : 13,50, G Lakshmanan, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. Abhishek Pal (Uttar Pradesh) 28:54.98 ; 3. Kartik Kumar (Services) 28:55.00.

Saut à la perche : 1. Siva Subramaniam (Services) 5,31 m (Nouveau record national et des Jeux nationaux. Ancien NR : 5,30, Siva Subramaniam, Jalahalli, 2018 ; Ancien NGR : 5,10, Vijay Pal Singh, Thiruvananthapuram, 1987) ; 2. U Gokulnath (Services) 4,90 ; 3. Rambeer Singh (Rajasthan) 4,90.

Lancer du disque : 1. Kirpal Singh (Punjab) 59,32 m (nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 58,56, Shakti Singh, Bangalore, 1997) ; 2. Gagandeep Singh (services) 56,49 ; 3. Prashant Malik (Services) 55,58.

Femmes

10000m : 1. Seema (Himachal Pradesh) 33:58.40 ; 3. Bharti (Haryana) 34:20.82 ; 3. Kavita Yadav (Uttar Pradesh) 35:16.97.

Saut en longueur : 1. Nayana James (Kerala) 6,33 m ; 2. Shaili Singh (Uttar Pradesh) 6,28 ; 3. Shruti Lakshmi (Kerala) 6.24.

Heptathlon : 1. Swapna Barman (Madhya Pradesh) 5663 points (100mH : 14.07 ; HJ : 1.75 ; SP : 11.63 ; 200m : 26.14 ; LJ : 5.86 ; JT : 45.98 ; 800 : 2:24.14) ; 2. Mareena George (Kerala) 5386 ; 3. Sowmiya Murugan (Andhra Pradesh) 5254.

Badminton

Équipe mixte : Telangana a battu Kerala 3-0 (Sumeeth Reddy et Sikki Reddy bt MR Arjun et Treesa Jolly 21-15, 14-21, 21-14 ; Sai Praneeth bt HS Prannoy 18-21, 21-16, 22-20 ; Samiya Imad Farooqui a battu TR Gowrikrishna 21-5, 21-12).

Basket 3×3

Hommes : l’Uttar Pradesh a battu le Tamil Nadu 21-18 ; Match pour la médaille de bronze : le Pendjab a battu Delhi 22-21.

Femmes : Telangana a battu le Kerala 17-13 ; Match pour la médaille de bronze : le Maharashtra a battu le Karnataka 14-12.

Gymnastique (Rythmique)

Hommes

Finale trampoline : 1. Adarsh ​​Bhoir (Maharashtra) 50,140 points ; 2. Manu Murali (Services) 46.000 ; 3. Abhijit Nimbalkar (Goa) 45.790.

Femmes

Finale trampoline : 1. Rahi Pakhle (Maharashtra) 42,8 points ; 2. Shaik Yaasin (Andhra Pradesh) 40,5 ; 3. Race Siddhi (Maharashtra) 40.3.

Aviron

Hommes

Deux de couple légers : 1. Arjun Lal Jat et Arvind Singh (Services) 6 : 016,0 ; 2. Madhya Pradesh (Tarun Dangi et Prabhakar Rajawat) 6:21.0 ; 3. Haryana (Rohit Bedwal et Lakshay) 6:22.0.

Quatre de couple : 1. Services (Dushyant, Salman Khan, Manjeet Kumar et Sukhmeet Singh) 5 : 49,4 ; 2. Penjab 5:52.6 ; 3. Rajasthan 5:54.5.

Huit barré : 1. Services (Tejash Shinde, Yogesh Kumar, Ankit Kasanya, Ankush, Ashish Goliyan, Kulbir, Neeraj, Gurmeet Singh et Cox Dhananjay Uttam Pande) 5 : 32,8 ; 2. Madhya Pradesh 5:46.0 ; 3. Télangana 5:46.3.

Femmes

Deux de couple légers : 1. Madhya Pradesh (Vindhya Sankath et Rukmani) 7 : 29,8 ; 2. Haryana (Savita et Pooja) 7:45.9 ; 3. Odisha (Sonalika Das) 7:48.5.

Quatre de couple : 1. Madhya Pradesh (Vindhya Sankath, Poonam, Khushpreet Kaur et Rukmani) 6 : 40,8 ; 2. Haryana 6:49.5 ; 3. Odisha 7:17.1.

Huit avec barreur : 1. Kerala (A Archa, Aleena Anto, D Davapriya, VJ Arundathi, Rose Maria Joshi, KB Varsha, PB Aswathi, VS Meenkshi et Cox, Arya D Nair) 6:35.0; 2. Odisha 6:43.1 ; 3. Tamil Nadu 6:46.0.

Tournage

Femmes

50m 3 positions : Sift Kaur Samra (Punjab) a battu Shriyanka Sadangi (Odisha) 18-16 ; Médaille de bronze : Anjum Moudgil (Punjab).

Equipe Mixte

Pistolet à air comprimé 10 m : le Pendjab (Harnavdeep Kaur et Vijayveed Sidhu) a battu l’Uttar Pradesh (Yuvika Tomar et Ujjwal Malik) 17-11. Matchs pour la médaille de bronze : Maharashtra (Ruchita Rajendra Vinerkar et Samarth Mandlik) a battu Telangana 16-4 ; Haryana (Rhythm Sangwan et Shiva Narwal) a battu le Karnataka 16-8

Skeet : Le Pendjab (Amrinder Singh Cheema et Asees Chhina) a battu le Madhya Pradesh (Arjun Thakur et Vanshika Tiwari) 6-2. Médailles de bronze : Haryana (Jitender Beniwal et Sanjana Sood) et Delhi (Asim Warsi et Pakhi Sethi).

Musculation

Hommes

Catégorie 96 kg : 1. Sambo Lapung (Arunachal Pradesh) Arraché 148 kg, Épaulé-jeté 198 kg (Nouveau record national. Ancien : 197, Vikas Thakur, Patiala, 2022), Total 346 ; 2. Jagdish (Services) 144, 187, 331 ; 3. Parveen (Haryana) 141, 171, 312).

Catégorie 109 kg : 1. Lovepreet Singh (Services) 158, 180, 338 ; 2. Vishal Solanki (Haryana) 147, 176, 323 ; 3. Naveen (Haryana) 145, 177, 322.

Femmes

Classe 76 kg : 1. Arockiya Alish (Tamil Nadu) Arraché 89 kg, Épaulé-jeté 117 kg, Total 206 kg ; 2. Punam Yadav (Uttar Pradesh) 92, 113, 205 ; 3. Harjinder Kaur (Punjab) 89, 115, 204.

87 kg : 1. Komal Wakale (Maharashtra) 94, 116, 210 ; 2. BN Usha (Karnataka) 95, 114, 209 ; 3. T Satya Jyothi (Andhra Pradesh) 90, 111, 201.

Sports à roulettes

Hommes

1000m : 1. Amitesh Mishra (Chhattisgarh) 1h35 ; 2. Aarya Mayur Juvekar (Maharashtra) 1:35; 3. Anandkkumar Velkumar (Tamil Nadu) 1h35.

Patinage libre artistique en simple : 1. Abhijith Amal Raj (Kerala) 146,9 ; 2. Kunj B Chokshi (Gujarat) 106,3 ; 3. Kotyada Mohan Kiran Kumar (Karnataka) 104.2.

Slalom de vitesse en ligne libre : 1. Sanchot Bhandari (Uttar Pradesh) 4,58 ; 2. R Sarvesh (Tamil Nadu) 4,73 ; 3. Vishvesh Ganesh Patil (Maharashtra) 4.75.

Relais : 1. Maharashtra 4:29.00 ; 2. Tamil Nadu 4:32.32 ; 3. Karnataka 4:32.35.

Parc de planche à roulettes : 1. Mahin Ivan Tandon (Karnataka) 28,33 ; 2. Shivam Balhara (Delhi) 24,89 ; 3. S Vineesh (Kerala) 18.89.

Rue de la planche à roulettes : 1. Chingngbam Ranju Singh (Manipur) 90 ; 2. Shubham Sharma (Maharashtra) 80,33 ; 3. Nikhil Naresh Shelatkar (Maharashtra) 73.

Femmes

1000m : 1.K Aarathy (Tamil Nadu) 1h39 ; 2. Heeral Sadhu (Delhi) 1;39; 3. Suvarnika Radhakrishnan (Karnataka) 1h40.

Patinage libre artistique en simple : 1. Riya Saboo (Telangana) 112,4 ; 2. Kula Sai Samhitha (Andhra Pradesh) 107,0 ; 3. Bhupathiraju Anmisha (Andhra Pradesh) 97,8.

Inline Freestyle – Speed ​​Slalom : 1. Prachi Singh (Uttar Pradesh) 4,95 ; 2. Piyusha Tarini (Poduchéry) 4,98 ; 3. Merlin Dhanam Arpoudam (Poduchéry) 5.04..

Relais : 1. Tamil Nadu 4:46.03 ; 2. Karnataka 4:46.85 ; 3. Dehli 4:54.57.

Parc de planche à roulettes : 1. Vidya Das (Kerala) 25,78 ; 2. P Kamali (Tamil Nadu) 12.22 ; 3. Adya Aditi (Delhi) 11.22.

Skateboard Street : 1. Shraddha Ravindra Gaikwad (Maharashtra) 61 ; 2. Urmila Jitendra Pabale (Maharashtra) 59,33 ; 3. Meera Gautam (Delhi) 53.

Mixte

Patinage Artistique Danse de Couple : 1. Maharashtra ; 2. Tamil Nadu ; 3. Télangana.

Patinage libre en ligne en couple de slalom : 1. Maharashtra ; 2. Maharastra ; 3. Pondichéry.

Autres résultats :

Tir à l’arc

Hommes

Classique (Demi-finales) : Atanu Das (Bengale occidental) a battu Tarundeep Rai (Services) 6-0 ; Gurucharan Besra (Services) a battu GauravTrambak Lambe 7-1.

Poulies (demi-finales) : Ojas Pravin Detale (Maharashtra) a battu Umesh Singh (Uttarakhand) 147-144 ; Rishabh Yadav (Haryana) a battu Gurivinder Singh (Punjab) 147-143.

Indien (demi-finales) : Goldi Mishra (Jharkhand) a battu Anuj (Rajasthan) 6-4 ; Azadveer Singh (Punjab) a battu Suresh Kumar Gurung (Services) 6-5.

Femmes

Classique (demi-finales) : Anshika Kumari Singh (Jharkhand) a battu Simranjeet Kaur (Punjab) 6-4 ; Sangeeta (Haryana) a battu Avani (Haryana) 6-0.

Poulies (demi-finales) : Aditi Gopichand Swami (Maharashtra) a battu Parneet Kaur (Punjab) 147-143 ; Pragati (Delhi) a battu Sakshi Chauhdary (Uttar Pradesh) 148-147.

Indien (demi-finales) : Okram Naobi Chanu (Manipur) a battu Pooja Kumari (Bihar) 6-5 ; Rathva Amita Ganapatbhai (Gujarat) a battu Laiphrakpam Rojina Devi (Manipur) 6-4.

