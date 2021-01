Haja Timbo a indiqué qu’elle plaiderait coupable

L’une des trois femmes accusées d’avoir menti sur un laissez-passer de déclaration à la frontière pour entrer dans le Queensland et d’avoir fait craindre une deuxième vague de Covid a indiqué qu’elle plaiderait coupable.

Olivia Muranga, 20 ans, Diana Lasu, 21 ans, et Haja Timbo, 21 ans, sont accusées d’avoir menti sur leurs formulaires de déclaration à la frontière pour éviter la mise en quarantaine après avoir voyagé à Victoria fin juillet.

Le trio n’a pas été tenu de comparaître mercredi devant le tribunal de première instance de Brisbane, car leurs cas ont été mentionnés pour la quatrième fois depuis leur inculpation.

Les avocats représentant Timbo ont demandé une longue date de plaidoyer et ont indiqué qu’elle plaiderait coupable d’un chef d’accusation pour avoir fourni des documents faux ou trompeurs.

Une deuxième accusation de fraude devrait être abandonnée contre Timbo.

Pendant ce temps, l’avocat de Lasu, Ben Taylor, a demandé l’ajournement de l’affaire pour discuter davantage des prochaines étapes avec son client.

M. Taylor avait précédemment demandé l’accès à un carnet de notes de la police et aux images portées sur le corps de l’arrestation de son client après son arrivée à Brisbane.

Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas encore reçu tous les documents nécessaires et le magistrat a ordonné aux procureurs de les remettre avant le 3 février.

Les trois accusés comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 17 février, avant que Timbo ne soit programmé pour une audience de plaidoyer et une condamnation le 26 mars.

Les femmes entretiennent une étroite amitié depuis l’incident présumé, passant le réveillon du Nouvel An ensemble à faire la fête dans un hôtel de Brisbane.

Le 1er janvier, le trio a mis en ligne un court clip voyageant sur la banquette arrière d’une voiture, souriant et faisant la moue à la caméra.

Timbo a plusieurs vidéos mettant en vedette Muranga et Lasu, qu’elle décrit comme sa « sœur et meilleure amie », sur sa page Instagram.

Dans une vidéo publiée il y a plus d’un an, elle décrit Muranga comme son «partenaire dans le crime».

Les femmes partagent régulièrement du contenu dans des chambres d’hôtel à Melbourne, sur la Gold Coast et à Brisbane.

Lasu et Muranga ont déclenché une opération sanitaire frénétique à l’échelle de l’État après avoir dîné dans des lieux à travers Brisbane malgré un test positif pour Covid.

Les femmes, ainsi que Timbo – qui n’a jamais été testée positive à Covid – sont accusées d’avoir menti sur des documents officiels pour rentrer à Brisbane après avoir organisé une fête Airbnb illégale à Melbourne alors que la ville était aux prises avec une épidémie dévastatrice.

La police affirme avoir pris l’avion pour Brisbane via Sydney pour contourner les procédures de quarantaine de l’hôtel.

Lasu et Muranga sont chacun accusés d’un chef de fraude et d’un chef de fourniture de documents faux ou trompeurs.

L’avocat de Timbo, Jaimee-Lee Jessop, a déclaré que la jeune femme de 21 ans espérait une résolution rapide et que son dossier était prêt à être poursuivi.

On pense que Muranga et Lasu ont déclenché le plus grand cluster du sud-est du Queensland, ce qui a conduit à des épidémies dans la Queensland Corrective Services Academy, le Brisbane Youth Detention Centre et l’hôpital d’Ipswich.

Les tests génomiques en août n’ont pas été en mesure de prouver de manière concluante un lien entre toutes les épidémies, mais la responsable de la santé, Jeannette Young, a déclaré que les grappes étaient de la même souche virale, juste « manquant un lien ».

Alors que le Queensland a évité une épidémie généralisée, les conséquences des actions des femmes auraient pu être catastrophiques.

Le Dr Jeannette Young, responsable de la santé dans le Queensland, a qualifié le couple de « téméraire » et a déclaré qu’elle était « très déçue » qu’ils auraient pris la décision de mentir et de mettre en danger la sécurité de tous les Queenslanders.

« Ils ont déployé des efforts extraordinaires pour être trompeurs et trompeurs et franchement criminels dans leur comportement et c’est ce qui a mis la communauté en danger », a déclaré à l’époque la commissaire de police Katarina Carroll.

Victoria était aux prises avec sa deuxième vague – avec plus de 700 cas identifiés chaque jour à son apogée – alors que le Sunshine State avait presque entièrement éradiqué le virus à l’époque.

Mais lorsque le message s’est répandu que le duo avait été testé positif pour le virus, les responsables ont craint qu’une deuxième épidémie ne soit inévitable.

L’indignation du public ne s’est intensifiée que lorsque les images a émergé montrant Muranga en train de commander un verre au Cowch Dessert Cocktail Bar sur la rive sud de Brisbane avec un ami quelques heures seulement après avoir été testé pour le virus.

Le lieu était l’un des 11 visités par les femmes alors qu’il était contagieux.

Auparavant, Muranga était apparemment allé travailler pendant deux jours au Parklands Christian College à Park Ridge, au sud de la ville, avant d’appeler malade.

Elle est allée chez le médecin samedi et on lui a dit de se faire tester immédiatement, mais elle aurait attendu jusqu’à lundi pour le faire.

Les femmes pourraient être condamnées à une amende de 13 345 $ ou être incarcérées pour un maximum de cinq ans.

