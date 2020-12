Au moment où j’écris cette critique sur le plus récent et le plus grand MacBook Air, il est clair que le saut générationnel qu’Apple a promis en confirmant ses puces Apple Silicon a bel et bien été réalisé. Soit dit en passant, au moment où se trouve le MacBook Air en ce moment, il l’a déjà été. Il y a de nombreuses années, en sortant de l’enveloppe manille pour définir la définition des ordinateurs portables ultra minces, cela a changé la définition et la direction même de la conception des appareils informatiques. Ici et maintenant, il fait un grand bond en avant dans les performances brutes, contredisant la perception générale selon laquelle les ordinateurs portables ultra minces ont besoin d’exécuter des processeurs moins consommateurs d’énergie et qu’un léger compromis sur les performances est acceptable pour la portabilité extrême de l’écran. Le fait est que ce MacBook Air est toujours si proche du MacBook Pro en termes de puissance de traitement et de capacité à conserver cette puissance, tout en ayant un design sans ventilateur. Après tout, c’est le même processeur Apple M1 dans le MacBook Air et le MacBook Pro – pas de processeurs à très basse tension et ainsi de suite.

L’Apple MacBook Air avec M1 est disponible en deux options sur la boutique en ligne Apple India et même chez les détaillants, et c’est avant d’utiliser l’option Configurer votre Mac pour mettre à niveau la RAM, le stockage et plus encore. Les prix du nouveau Apple MacBook Air avec M1 restent les mêmes que ceux des versions alimentées par processeur Intel qu’il remplace. Cela signifie que la spécification d’entrée Apple MacBook Air avec M1 exécutant le processeur 8 cœurs et le GPU 7 cœurs est au prix de Rs 92900 tandis que la configuration exécutant le processeur 8 cœurs et le GPU 8 cœurs est au prix de Rs 1,17,900.

La chose avec une transition aussi grande que celle-ci, des processeurs x86 d’Intel, la plate-forme Arm pour la puce M1, aurait pu être incroyablement compliquée. Un coup d’œil aux performances du système et au comportement des applications souvent lents avec Windows 10 sur le Microsoft SQ1 basé sur Arm qui alimente la Surface Pro X, et vous pouvez voir les problèmes potentiels qu’Apple aurait pu rencontrer. Ils l’avaient prévu et avaient les solutions prêtes. Le nouveau macOS Big Sur est optimisé pour le nouveau silicium et le logiciel Rosetta 2 garantit que toutes les applications conçues pour les puces Intel fonctionnent correctement. Et ils le font. Autrement dit, jusqu’à ce que les développeurs déploient les variantes de la puce M1. Certains l’ont déjà fait, notamment Google et Adobe. Rosetta 2 n’est pas exactement une émulation, mais c’est une traduction, et c’est pourquoi les applications se chargent visiblement plus rapidement qu’elles ne le feraient dans un environnement d’émulation.

Tout cela signifie que l’Apple MacBook Air avec M1 fonctionne beaucoup comme les machines MacBook Pro. Et pas comme la façon dont les puces Intel dictent les performances limitées des ordinateurs portables minces et des ultra-portables. Pour ne pas dire que ce sont des slouches, mais c’est juste dans une ligue différente. Ce MacBook Air peut réellement exécuter Adobe Photoshop sans gémir et vous pouvez garder des dizaines d’onglets Google Chrome ouverts sans aucune lenteur. Oui, vous avez bien lu: le même Google Chrome gourmand en ressources qui fait craquer même le meilleur des PC sous son poids gourmand en ressources. Les bases mêmes sont solides, macOS étant optimisé pour cette puce. Et si vous utilisez les propres applications d’Apple, notamment Safari, Music, TV +, Pages et plus encore, celles-ci ne sont que des clignotements et vous les manquerez rapidement. Il fallait s’attendre à ce qu’Apple gère la transition Arm mieux que quasiment tout le monde, mais pour être honnête, je m’attendais à quelques problèmes en cours de route. En utilisant le MacBook Air avec M1 comme machine quotidienne avec un mélange de Safari, Microsoft Edge, Google Chrome, Microsoft Office 365, Google Drive, Dropbox, Apple Music, Spotify et Google Docs pour n’en nommer que quelques-uns, je n’ai vu aucun problème de compatibilité , des plantages d’applications ou même le moindre ralentissement. Contrairement aux générations précédentes de MacBook Air où vous remarquiez souvent d’atteindre le premier niveau de performances, vous pouvez en fait être assez inconsidéré en laissant les applications en arrière-plan, de nombreux onglets inutiles chargés et un tas de documents et de feuilles de calcul ouverts, et le MacBook Air avec M1 n’enregistre même pas la charge. C’est quelque chose qui était jusqu’à présent réservé à la gamme MacBook Pro. Plus exclusif.

Cela en soi ajoute beaucoup de valeur au MacBook Air avec la proposition M1. Pour l’argent que vous dépensez maintenant, vous en avez beaucoup plus pour votre argent. En d’autres termes, beaucoup plus de puissance. Et lorsque vous souhaitez éditer plusieurs flux d’une vidéo 4K (je ne le fais pas, et je ne le ferai pas) sur Final Cut Pro ou Adobe Premiere, vous n’avez plus à regarder le MacBook Pro de votre collègue avec envie. Au lieu de cela, ils vont maintenant regarder votre nouveau MacBook Air avec un étonnement absolu. Cela étant dit, vous devez vous rappeler que le MacBook Air avec M1 n’a pas de ventilateur pour garder les choses au frais en interne, contrairement au MacBook Pro. Cela signifie que si le MacBook Air peut également atteindre le même type de hauteurs de performances que le MacBook Pro, ce dernier sera en mesure de maintenir le niveau de performance supérieur pendant beaucoup plus longtemps en raison du refroidissement actif qui se produit. Cela n’aura pas d’importance pour la plupart des utilisateurs qui lorgnent de toute façon sur le MacBook Air.

Ce n’est pas seulement la performance qui est la pièce maîtresse de l’Apple M1. La durée de vie de la batterie, déjà robuste d’environ 12 heures sur le MacBook Air alimenté par Intel, dure encore plus longtemps maintenant. En tant que machine de travail dans les scénarios d’utilisation que j’ai illustrés précédemment, cela m’a duré près de 16 heures sur une seule charge. C’est-à-dire que dans la nouvelle étape de configuration, Spotlight et Photos effectuaient beaucoup de travail d’arrière-plan continu. C’est presque deux jours au travail, quand vous pouvez enfin sortir, sans avoir besoin de brancher l’adaptateur secteur. Soyez un peu plus judicieux avec la luminosité de l’écran, les onglets du navigateur Web et les applications ouvertes ainsi que les documents, vous pouvez passer une heure environ avant que le MacBook Air avec M1 ne soit à nouveau branché.

Ce qui n’a pas changé, c’est le design. Le coin familier vous accueille à nouveau. Il a toujours les mêmes options de couleur – or, argent et gris sidéral. Rien de mal avec cette conception du tout. Cela fait pencher la balance à 1,29 kg et mesure la même chose que le prédécesseur. Cela signifie que tous les sacs ou étuis pour ordinateur portable que vous avez peut-être déjà achetés continueront de fonctionner de manière transparente avec le MacBook Air avec M1. Il n’y a que deux ports USB-C sur le nouveau MacBook Air et la prise casque 3,5 mm. Le clavier à interrupteur à ciseaux reste un plaisir à utiliser, tout comme le très grand trackpad. Il n’y a toujours pas de Touch Bar dans le MacBook Air contrairement au MacBook Pro, ce qui signifie que la biométrie Touch ID partage l’espace avec le bouton d’alimentation. L’écran Retina de 13,3 pouces reste l’un des meilleurs du marché, avec la prise en charge de True Tone et de la gamme de couleurs P3.

C’est un peu décevant cependant que la caméra FaceTime soit toujours la même qu’avant, ce qui signifie une affaire de 720p. Cela devrait bien fonctionner tant qu’il y a un bon éclairage autour de vous, mais cela augmente assez rapidement sinon.

Le dernier mot: des mises à niveau massives à gogo dans le MacBook Air avec M1

Le truc avec le nouveau MacBook Air avec M1, c’est qu’il tient toutes ses promesses. La performance est, faute de meilleur mot, incroyable. La durée de vie de la batterie est, faute de meilleur mot, fantastique. La stabilité du système est, sans l’ombre d’un doute, parfaitement clouée. Apple a cessé de vendre les variantes du MacBook Air alimentées par le processeur Intel lorsque les variantes M1 ont été mises en vente (bien que le MacBook Pro 13 ait toujours des variantes Intel répertoriées). Je ne vois aucune raison pour laquelle quiconque voudrait acheter le MacBook Air avec un processeur Intel alors que le MacBook Air avec M1 est une option pour vous.

Entre le MacBook Air avec M1 et le nouveau MacBook Pro 13 avec M1, le MacBook Air pourra désormais plaire à une population d’utilisateurs beaucoup plus large. Pas seulement quelqu’un qui veut une machine vraiment mince et légère, mais aussi le public qui veut faire du montage photo et vidéo de temps en temps. Cela fera simplement le travail. Rappelez-vous, le MacBook Pro 13 aura toujours le public dans la démographie des utilisateurs qui auront besoin d’une carte graphique dédiée, ou la possibilité d’exécuter des graphiques externes ou même de connecter un écran externe. Le MacBook Pro 13 est vraiment devenu Pro avec le M1 et cela rend les mises à niveau du MacBook Air encore plus pertinentes pour le reste d’entre nous.