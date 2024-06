Le saut en parachute depuis des avions de la Seconde Guerre mondiale donne le coup d’envoi des commémorations du 80e anniversaire du jour J

Les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont accueillis en héros en France

Des parachutistes se sont précipités depuis des avions de la Seconde Guerre mondiale dans le ciel normand désormais paisible, où la guerre faisait autrefois rage, donnant ainsi le coup d’envoi d’une semaine de cérémonies pour marquer le 80e anniversaire du jour J.

Dimanche, trois avions de transport C-47, bête de somme de la guerre, ont largué trois longues chaînes de sauteurs, leurs chutes rondes s’ouvrant comme des champignons dans le ciel bleu avec des nuages ​​blancs gonflés, aux cris de l’immense couronne régalée par les dents de Glenn. Miller et Edith Piaf en attendant.

Les avions ont fait une boucle et ont largué trois autres bâtons de sauteurs. Certains des applaudissements les plus forts de la foule ont éclaté lorsqu’un cerf surpris a bondi des sous-bois alors que les sauteurs atterrissaient et a sprinté à travers la zone d’atterrissage.

Après un dernier passage pour larguer les deux derniers sauteurs, les avions ont ensuite rugi au-dessus de nous en formation serrée et ont disparu à l’horizon.

Des soldats américains volent en parachute lors des célébrations à Carentan-les-Marais, dans le nord-ouest de la France, le 2 juin 2024, dans le cadre des commémorations du Débarquement pour marquer le 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. LOU BENOIST/aFP/AFP via Getty Images



Une semaine de cérémonies est prévue pour la génération en voie de disparition des troupes alliées qui ont combattu depuis les plages du Débarquement il y a 80 ans jusqu’à la chute d’Adolf Hitler, libérant l’Europe de sa tyrannie.

Tout au long de la côte normande – où de jeunes soldats venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada et d’autres pays alliés ont débarqué sous des pluies de tirs sur cinq plages le 6 juin 1944 – des responsables français, des survivants normands reconnaissants et d’autres admirateurs. disent « merci » mais aussi au revoir.

Le nombre toujours croissant d’anciens combattants âgés de plus de 90 ans qui reviennent se souvenir de leurs amis décédés et de leurs exploits qui ont changé l’histoire est le dernier.

Douzaine de Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale convergent vers la Francebeaucoup peut-être pour la dernière fois, pour revisiter d’anciens souvenirs, en créer de nouveaux et marteler un message que les survivants du jour J et de la bataille de Normandie qui a suivi, ainsi que d’autres théâtres de la Seconde Guerre mondiale, ont répété maintes et maintes fois – cette guerre est un enfer.

« Sept mille de mes camarades marins ont été tués. Vingt mille fusillés, blessés, embarqués sur des navires, enterrés en mer », a déclaré Don Graves, un vétéran du Corps des Marines américain qui a servi à Iwo Jima, dans le théâtre du Pacifique.

« Je veux que les jeunes, la jeune génération ici, sachent ce que nous avons fait », a déclaré Graves, qui faisait partie d’un groupe de plus de 60 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui se sont rendus à Paris samedi.

Le vétéran américain du Débarquement Anthony Pagano arrive à l’aéroport Charles de Gaulle, samedi 1er juin 2024 à Roissy, au nord de Paris. Plus d’une soixantaine d’anciens combattants américains arrivent aux cérémonies marquant le 80e anniversaire du débarquement. Thomas Padilla / AP



Le plus jeune vétéran du groupe a 96 ans et le plus ancien 107 ans, selon leur compagnie aérienne de Dallas, American Airlines.

« Nous avons fait notre travail et nous sommes rentrés à la maison et c’est tout. Nous n’en avons jamais parlé, je pense. Pendant 70 ans, je n’en ai pas parlé », a déclaré un autre vétéran, Ralph Goldsticker. un capitaine de l’US Air Force qui a servi dans le 452nd Bomb Group.

À propos du débarquement du jour J, il se souvient avoir vu depuis son avion « une très grande partie de la plage avec des milliers de navires » et a parlé de bombardements contre les bastions allemands et les routes que les forces allemandes auraient autrement pu utiliser pour se précipiter en renforts pour pousser. l’invasion vers la mer.

« J’ai largué ma première bombe à 6h58 du matin sur un emplacement d’artillerie lourde », a-t-il déclaré. « Nous sommes rentrés chez nous, nous avons atterri à 9h30. Nous avons rechargé. »

Les feux d’artifice, les sauts en parachute, les commémorations solennelles et les cérémonies auxquelles les dirigeants du monde assisteront cette semaine ont notamment pour objectif de passer le relais du souvenir aux générations actuelles qui voient à nouveau la guerre en Europe, en Ukraine. Le président américain Biden, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et la famille royale britannique font partie des VIP que la France attend pour les événements du jour J.



