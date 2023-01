Le saut à ski de Norge à Fox River Grove reporté en raison du temps chaud – Shaw Local

Les organisateurs du Norge Ski Jump annuel à Fox River Grove ne se sont jamais inquiétés d’avoir assez de neige, mais ils ont besoin qu’il fasse froid.

Un mois de janvier anormalement chaud a entraîné le report du 118e saut à ski annuel de Norge à février, ont annoncé mardi les organisateurs.

Initialement prévu les 28 et 29 janvier, l’événement aura désormais lieu les 11 et 12 février, a déclaré le président du Norge Ski Club, Scott Smith.

Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire du saut à ski qu’il a dû être reporté, a déclaré Smith, notant que l’autre fois, c’était il y a six ans pour des raisons similaires.

“Notre plan était de faire de la neige au début de cette semaine, mais les températures ont changé pour nous”, a déclaré Smith. « Nous ferons de la neige dès qu’il fera froid. C’est très inhabituel, c’est sûr.

Au lieu de chutes de neige réelles, le saut à ski utilise des canons à neige qui ont juste besoin d’air et d’eau pour créer de la neige, mais la température doit être de 20 degrés ou moins pour qu’ils fonctionnent, a déclaré Smith.

Tout sur l’événement, y compris les concessions et les compétitions, “sera toujours le même, à peine deux semaines plus tard”, a déclaré Smith, ajoutant qu’ils s’attendaient à environ 40 concurrents pour le grand saut et 80 skieurs au total, en plus des spectateurs, pour l’événement.

Les boutons de prévente achetés pour l’événement original seront toujours valables, a déclaré Smith.

L’événement commence à midi les deux jours. Les billets en prévente coûtent 20 $, tandis que l’admission sera de 25 $ à la porte les jours de l’événement, selon le communiqué initial sur l’événement.

Plus d’informations sur le tournoi, ainsi que les billets, peuvent être trouvés à norgeskiclub.org.