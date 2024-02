Le sauna du hangar de séchage de type scandinave des travaux construits se niche dans le Sussex oriental

le sauna du hangar de séchage par des travaux construits

Conçu et construit par le cabinet d’architecture Built Works, basé à Londres et dans le Lake District, le Drying Shed Sauna est situé à la lisière d’une ferme rurale à la gestion familiale, dans la région d’une beauté naturelle exceptionnelle de High Weald, à Sussex de l’Est. Le en mélèze Le sauna s’inspire des rituels de la culture du sauna scandinave pour offrir une expérience de spa méditative aux clients séjournant dans deux cabines écologiques conçues par Built Works sur le site, gérées par Architects Holiday, une plateforme en ligne spécialisée dans les locations de vacances conçues par des architectes. Le sauna du hangar de séchage se trouve à quelques pas des deux cabines et est accessible via une série de sentiers boisés. De taille compacte et niché dans une petite clairière, le design utilise la topographie en pente du site et la forêt dense pour éviter toute vue depuis les chalets et la ferme, permettant ainsi aux clients de s’immerger pleinement dans le paysage.

Le Drying Shed Sauna s’inspire des rituels de la culture du sauna scandinave

toutes les images sont une gracieuseté de Built Works

conception à impact minimal des bardeaux de mélèze rouge et du toit ondulé

Un élément clé des Travaux Construits mission est d’intégrer avec sensibilité des espaces écologiquement positifs dans le paysage, et The Drying Shed Sauna n’est pas différent. La structure rappelle les séchoirs agricoles typiques de cette région historiquement – ​​un clin d’œil léger aux parallèles entre les utilisations des deux structures. Des références à cette typologie ont également été intégrées dans la conception du sauna, depuis sa forme géométrique simple jusqu’aux bardeaux de mélèze distincts qui ont été placés pour créer un motif de panneaux régulier et répétitif. Des détails complexes à chaque coin, dans une version contemporaine du revêtement traditionnel des séchoirs, où les panneaux en surplomb s’ouvraient et se fermaient pour faciliter le processus de séchage. Ces détails soigneusement conçus mettent en valeur la finition naturelle du mélèze, un clin d’œil aux variations de texture trouvées dans la nature et servent également de solution de rangement pour les robes.



situé dans un terrain boisé en pente accessible à pied

De plus, le choix du rouge ajoute une touche subtile et actualisée pour faciliter l’orientation tout en s’intégrant harmonieusement dans son cadre, en particulier lorsqu’il est frappé par la lumière tachetée de la canopée des arbres environnants. En mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux durables et d’origine locale lorsque cela est possible, le sauna à ossature bois est isolé avec un mélange de plastique recyclé et d’isolation en laine de mouton, et au-dessus, un toit ondulé surélevé distinctif offre aux clients un abri contre les éléments. Afin de minimiser l’impact sur la forêt mature et de caractère, tout en révélant la beauté tranquille du site grâce à une grande baie vitrée, le sauna apparaît perché sur des pierres récupérées d’une ancienne grange du site, surélevé au-dessus du sol pour réduire les dommages causés aux habitats et aux caractéristiques environnantes. pieux vissés discrets sensibles aux racines pour une stabilité supplémentaire.



une forme géométrique simple, finie avec des bardeaux de mélèze placés selon un motif de panneaux répétitif

intérieurs d’inspiration scandinave

Built Works a revêtu l’intérieur de panneaux en bois d’aulne pour correspondre aux aulnes environnants, brouillant les lignes entre l’intérieur et l’extérieur. Le sauna hors réseau utilise un poêle à bois traditionnel Narvi avec des pierres de sauna finlandais pour une expérience authentique. Ceci est au cœur de l’expérience client, car les utilisateurs sont invités à allumer et à entretenir eux-mêmes le feu tout en se détendant et en façonnant leurs rituels. Le bois de chauffage provient du site et de la forêt voisine, tandis que le banc du sauna a été construit à partir du tronc d’un bouleau argenté tombé lors d’une tempête. Diviser le tronc en deux a créé une forme naturelle et organique pour contrer la forme géométrique du sauna, enracinant ainsi davantage l’espace dans le site.



la finition rouge facilite l’orientation tandis qu’un toit ondulé surélevé distinctif offre un abri

L’expérience du Drying Shed Sauna s’étend également au-delà du bâtiment lui-même, puisque Built Works a ajouté une terrasse à un étang de baignade sauvage à proximité. Ainsi, les clients peuvent désormais terminer leur visite par un saut dans l’eau froide et fraîche d’une source locale. L’achèvement du projet marque la prochaine étape des travaux construits et Vacances d’architectesLa collaboration et l’expansion continues de sur ce site unique, qui verra l’ajout de cinq nouvelles cabanes d’invités introduites au printemps 2024, chacune inspirée par leur emplacement spécifique au sein de la forêt protégée. Ce projet, fabriqué dans le cadre d’un atelier de construction en direct, est le résultat d’un programme collaboratif d’été 2023.



le sauna est perché sur des pierres pour réduire les dommages causés aux habitats fauniques existants