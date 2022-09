Le saumon rouge en décomposition déversé le long du fleuve Fraser signale des ventes illégales « endémiques » – Kelowna Capital News

Selon la BC Wildlife Federation, les ventes illégales de saumon rouge sont « endémiques » sur le fleuve Fraser, en particulier dans le Lower Mainland.

L’organisation basée à Surrey affirme que des milliers de saumons rouges nettoyés et apparemment préparés pour la vente sont déversés le long des berges.

“Nous voyons des preuves de ventes illégales de poisson partout sur les réseaux sociaux et Craigslist”, a déclaré Jesse Zeman, directeur exécutif de la fédération, dans un communiqué de presse envoyé jeudi (8 septembre).

Zeman a déclaré que des images de poissons morts apparaissant sur les réseaux sociaux semblent représenter des saumons rouges du fleuve Fraser en décomposition, y compris des centaines de poissons abandonnés dans le port de Steveston.

“Le BCWF voit des rapports de dumping impliquant des milliers, voire des dizaines de milliers de poissons, ce qui est un symptôme de ventes illégales à grande échelle”, a déclaré Zeman.

“Le poisson s’est gâté, ce qui suggère qu’il y a beaucoup plus de poisson sur le marché noir qu’il n’y a d’acheteurs.”

La BC Wildlife Federation s’emploie « à protéger et à conserver les poissons, la faune et l’habitat de la Colombie-Britannique ».

L’organisation affirme que le nombre de saumons rouges reproducteurs revenant frayer dans le système du fleuve Fraser est une fraction du nombre prévu plus tôt cette année – seulement 5,5 millions de poissons au lieu des 9,8 millions prévus.

Le poisson vendu au marché noir n’a pas été inspecté et peut ne pas être correctement stocké, ce qui peut entraîner des maladies d’origine alimentaire pour ceux qui achètent et mangent le poisson, et éventuellement un voyage en prison.

“Lorsque vous mangez du poisson qui n’a pas été correctement refroidi et soigné, il y a de fortes chances que vous tombiez malade”, a averti Zeman.

“Si vous êtes pris avec du saumon rouge frais et que vous n’avez pas de bordereau de vente d’un fournisseur agréé, vous serez accusé de braconnier.”

Pêches et Océans Canada (alias le MPO) a fermé son unité d’enquêtes spéciales il y a neuf ans, et cela concerne des gens comme Randy Nelson, un directeur à la retraite de la conservation et de la protection du MPO.

“J’étais inquiet lorsque l’unité des enquêtes spéciales a été dissoute car elle limitait la capacité du département à poursuivre les opérations de braconnage majeures”, a déclaré Nelson dans le communiqué de presse de la BCWF.

« Certains sont très complexes et organisés, et leur contrôle nécessite plus qu’une simple opération occasionnelle. Il s’agit d’un crime majeur qui nécessite une enquête et parfois un travail d’infiltration pour aller au fond des choses. La lutte contre le braconnage nécessite des ressources importantes.

tom.zillich@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

MPOpêcheSaumonstocks de saumon