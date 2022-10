Le saumon lutte pour frayer au milieu d’une sécheresse record, avec des centaines de morts en Colombie-Britannique

Après trois mois de sécheresse, une grande partie de la Colombie-Britannique connaît la sécheresse et le temps chaud continu a asséché les cours d’eau, empêchant certains saumons de retourner dans leurs frayères, tuant des centaines de personnes dans une mortalité massive sur la côte centrale de la province.

La situation inquiète les scientifiques et les observateurs du saumon.

La Commission du saumon du Pacifique prévoyait initialement un retour de 9,8 millions de poissons dans le fleuve Fraser cette année. En août, les prévisions ont été réduites à 5,5 millions. Cela a été réajusté à nouveau, le 28 septembre, à 6,8 millions.

Il y a eu des précipitations record en septembre, et le temps sec et la chaleur se sont poursuivis jusqu’en octobre, un mois connu pour la pluie. Pour certains saumons migrateurs, ce manque d’humidité s’avère mortel.

William Housty, le gestionnaire de la conservation de la Première nation Heiltsuk à Bella Bella, en Colombie-Britannique, explique que des équipes de sa bande parcourent les lits des ruisseaux et comptent les saumons adultes qui reviennent.

Le nombre de saumons retournant dans la rivière Neekas, à environ 25 kilomètres au nord de Bella Bella, diminue depuis des décennies, passant d’une moyenne de 47 000 dans les années 1970 à seulement 750 en 2021, selon les données fédérales de Pêches et Océans Canada.

REGARDER | Mortalité massive près de Bella Bella : Des centaines de saumons morts retrouvés près de Bella Bella, en Colombie-Britannique Les compteurs de saumon de la Première nation Heiltsuk ont ​​trouvé des tas de saumons morts au début d’octobre le long du ruisseau Neekus.

La sécheresse de cette année a peut-être anéanti beaucoup plus de poissons lorsque les niveaux d’eau ont chuté après leur retour.

Le week-end dernier, des chercheurs ont découvert des tas de poissons sans vie – principalement des saumons roses – flottant morts ou collés ensemble au fond des Neekas près du canal Spiller.

Scènes “déchirantes” de poissons morts

Des photos et des vidéos prises par l’anthropologue allemande Sarah Mund, qui aidait les compteurs de saumons de l’Université Simon Fraser, montrent ce qui semble être des centaines de saumons, dont quelques-uns sont encore à bout de souffle. Beaucoup étaient allongés sur des bûches ou le long du lit d’un ruisseau, ou flottaient dans les eaux chaudes et peu profondes d’un ruisseau qui est généralement beaucoup plus profond à cette période de l’année.

“Le voir arriver à cette ampleur est assez choquant”, a déclaré Housty.

Il estime que si cette scène est extrapolée sur de nombreux ruisseaux, il est probable que des centaines de milliers de poissons soient morts le long des rivières et des ruisseaux de leur territoire cette année, en raison des températures chaudes et des faibles niveaux d’eau.

“Tous ces saumons qui sont en quelque sorte gaspillés et qui n’ont même pas eu l’occasion de se reproduire sont tout simplement déchirants”, a déclaré Housty. “C’est triste de voir le saumon sauvage se détériorer sous vos yeux.”

Housty a déclaré que le plein impact d’une mortalité massive de poissons ne sera pas visible avant 2026 environ, lorsque le saumon adulte frayé cette année reviendra.

Les ministères provinciaux responsables du saumon et de l’environnement ont envoyé des déclarations par courrier électronique sur la situation, mais n’ont pas confirmé l’emplacement des vidéos ni la cause de la mortalité massive de saumons observée sur les images.

“Cependant, nous ressentons les effets du changement climatique tout autour de nous en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une situation très inhabituelle causée par les récentes conditions de sécheresse et il est très préoccupant de voir l’impact des conditions de sécheresse sur le saumon sauvage”, a déclaré le ministère des Terres. Water and Resource Stewardship a déclaré dans un e-mail décrivant les efforts pour aider le saumon sauvage à se rétablir et à mieux surveiller son environnement.

Dave Bennie est bénévole à l’écloserie de saumon de Noon’s Creek depuis 28 ans et n’a jamais vu des conditions aussi sèches. Il dit qu’il craint pour les alevins de saumon. (Andrew Lee/CBC)

Chaque automne, les saumons retournent dans les rivières où ils ont éclos des œufs et se battent en amont vers les frayères. Les femelles creusent un nid et leurs œufs sont fécondés par les mâles qui obscurcissent l’eau avec leur laitance (liquide séminal). La plupart des saumons adultes meurent alors, laissant leur avenir aux alevins capables de se développer et de survivre aux prédateurs.

Kyle Wilson, biologiste quantitatif appliqué à la Central Coast Indigenous Resource Alliance, a confirmé que les saumons dans les vidéos et les photos prises près de Bella Bella étaient principalement des saumons roses qui n’avaient pas encore frayé.

Bien qu’il ne soit pas rare que des saumons souffrent ou meurent à cause de faibles précipitations, Wilson a qualifié cette mortalité massive d ‘”anormale”. Il a blâmé, en partie, le temps chaud et sec, suivi d’un peu de pluie récente qui, selon lui, a “trompé” les saumons pour qu’ils se dirigent vers l’amont, jusqu’à leur mort.

Il prédit que très peu de roses survivront dans ce ruisseau – et seulement dans les bassins plus profonds plus haut dans la voie navigable.

“Pour cette génération, il y aura un taux de rendement très faible dans quelques années”, a déclaré Wilson.

Mais ce n’est peut-être pas une catastrophe totale, dit-il, car les saumons roses d’autres systèmes fluviaux peuvent choisir de frayer dans la rivière Neekas.

Jusque-là, Wilson dit que la perte du poisson affectera les prédateurs comme les ours, les loups et les aigles.

Cela affectera également les pêches commerciales et autochtones qui dépendent du saumon qui retourne chaque automne dans les cours d’eau sauvages du centre de la Colombie-Britannique.

Autres ruisseaux de la C.-B. bas, saumon en difficulté

Le même scénario se joue dans d’autres parties de la province qui célèbrent le retour du saumon. Des dizaines de milliers d’alevins de saumon de la longueur d’un doigt sont relâchés chaque année des cours d’eau dans l’inlet Burrard.

Dave Bennie, qui a fait du bénévolat à l’écloserie de saumon de Noon’s Creek pour la Port Moody Ecological Society pendant 28 ans, dit que “c’est tellement anormal”.

“Je ne sais pas quoi dire aux enfants. C’est sec, il n’y a pas d’eau. Il n’y a pas de poisson”, a déclaré Bennie. “[I’ve] Je ne l’ai jamais vu aussi bas.”

Quelques saumons semblent avoir survécu à une mortalité massive dans une rivière près de Bella Bella, en Colombie-Britannique, les Neekas, où les niveaux d’eau ont chuté après que le saumon a commencé à frayer. (Sarah Mond)

Il souligne que les saumons sautent au large, mais que le lit du ruisseau est si sec que les kétas et les cohos qui reviennent ne peuvent pas se rendre de l’océan à Noon’s Creek pour nager en amont pour frayer.

“Chaque année, de moins en moins reviennent”, a déclaré Bennie, assis sur des rochers secs dans un ruisseau qui, selon lui, coulerait généralement aussi haut que sa poitrine en octobre.

Pour l’instant, les alevins survivants se cachent dans les minuscules bassins sous les rochers, mais il dit que cela les rend vulnérables aux prédateurs comme les loutres et les hérons bleus, sans parler de la chaleur inhabituelle.

Les festivals prévus pour accueillir le saumon, dit Bennie, peuvent avoir très peu de poissons à célébrer. Il craint pour toutes les écloseries de Burrard Inlet.

“Nous pourrions tout perdre – tout le travail que nous avons fait pendant des années et des années.”