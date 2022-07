Le saumon abandonne la course primaire du GOP pour le gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – L’ancien représentant américain Matt Salmon a abandonné la course à l’investiture républicaine pour le gouverneur de l’Arizona mardi, une décision qui intervient une semaine avant l’envoi des premiers bulletins de vote et ne laisse que deux principaux prétendants au concours du GOP.

Salmon était largement considéré comme à la traîne de l’ancien présentateur de nouvelles télévisées Kari Lake et du développeur Karrin Taylor Robson. Robson a dépensé des millions pour sa campagne dans le but de renforcer sa position politique contre Lake, une populiste qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump.

Salmon était de plus en plus considéré comme un spoiler qui pouvait diviser les républicains traditionnels et tirer des votes de Robson.

“Malheureusement, les chiffres sont des chiffres, et il est devenu clair pour moi que le chemin vers une victoire pour la première place n’est plus une possibilité réaliste”, a déclaré Salmon dans un communiqué. “Les électeurs primaires républicains méritent plus que d’avoir leurs votes divisés le 2 août, et je quitte donc cette course pour la même raison que j’y ai participé : parce que c’est ce qu’il y a de mieux pour les habitants de l’Arizona.”

Les bulletins de vote primaires sont envoyés par la poste mercredi prochain et le nom de Salmon y figurera toujours. Mais il espère que se retirer maintenant signifie que les électeurs auront suffisamment de temps pour apprendre qu’il n’est plus dans la course.

L’homme d’affaires Steve Gaynor a annoncé en avril qu’il se retirait de la primaire républicaine parce qu’il voyait peu d’espoir de gagner dans le champ bondé. La trésorière de l’État, Kimberly Yee, a démissionné en janvier et cherche à la place à être réélue à son poste actuel. Deux autres républicains moins connus seront également sur le bulletin de vote.

Robson a déclaré que Salmon était un chef de file du mouvement conservateur depuis des décennies et qu’il était “l’Arizona de bout en bout”.

“Je le remercie d’avoir mené une campagne honorable pour le poste de gouverneur”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “L’Arizona fait face à de grands défis, et je ne doute pas que Matt continuera à trouver des moyens de servir cet état qu’il aime.”

Lake a également fait l’éloge de Salmon et a appelé ses partisans à soutenir sa campagne.

“Comme je l’ai dit depuis le début – si vous aimez cet État, ce pays et nos idéaux America First, je vous souhaite la bienvenue dans notre mouvement à bras ouverts”, a déclaré Lake dans un communiqué.

Les limites de mandat empêchent le gouverneur républicain actuel Doug Ducey de se présenter à nouveau en 2022. La secrétaire d’État Katie Hobbs et l’ancien maire de Nogales Marco Lopez sollicitent l’investiture démocrate.

Salmon a annoncé sa candidature à l’investiture du GOP il y a un an, essayant une deuxième fois de remporter la course au poste de gouverneur qu’il a perdue de peu contre la démocrate Janet Napolitano il y a près de deux décennies.

L’Arizona a toujours été un État solidement républicain, malgré la victoire de Napolitano en 2002 contre Salmon. Elle a remporté une victoire de 1 point de pourcentage après qu’un candidat indépendant ait réussi à recueillir près de 7% des voix. Elle a remporté un deuxième mandat lors d’un glissement de terrain en 2006.

Cela a changé au cours des quatre dernières années, les démocrates ayant remporté des sièges au Sénat américain en 2018 et 2018. Les démocrates avaient été considérés comme ayant une chance décente de remporter à nouveau le poste d’officier du gouverneur cette année, mais l’économie en berne, l’attention croissante sur les problèmes de sécurité aux frontières et les faibles taux d’approbation du président Joe Biden ont rendu leur chemin vers le bureau du gouverneur plus difficile.

Salmon a siégé à l’Assemblée législative de l’Arizona avant de remporter trois mandats au Congrès dans les années 1990 et de quitter ses fonctions pour honorer sa promesse de ne servir que trois mandats. Après sa défaite dans la course au poste de gouverneur, il a travaillé comme lobbyiste, puis a servi deux autres mandats au Congrès de 2013 à 2016. Il travaillait pour l’Arizona State University lorsqu’il a annoncé son intention de se présenter à nouveau au poste de gouverneur.

Salmon a passé l’année dernière à parcourir l’État pour sa campagne. Il a remercié son personnel et les bénévoles de la campagne.

“Je tiens à réitérer ma gratitude éternelle à tous les Arizonans qui m’ont soutenu cette année”, a-t-il déclaré. “Vous êtes l’épine dorsale de ce bel État, et je suis impatient de continuer à travailler avec vous pour la défense de la liberté.

