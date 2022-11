Le Sauk Valley Community College reçoit des fonds pour l’alphabétisation des adultes – Shaw Local

DIXON – Le Sauk Valley Community College a reçu un financement de 66 467 $ de l’État pour son programme d’alphabétisation des adultes, Project VITAL.

Le secrétaire d’État Jesse White a accordé plus de 5,6 millions de dollars en subventions annuelles d’alphabétisation des adultes pour aider les élèves à développer et à améliorer leurs compétences en lecture, en mathématiques, en écriture et en anglais.

“On estime que deux millions d’habitants de l’Illinois ont besoin d’alphabétisation des adultes et/ou d’enseignement en anglais”, a déclaré White. « Je suis heureux de financer 108 projets locaux d’alphabétisation qui permettront aux étudiants adultes de les aider à réaliser leur plein potentiel au cours de l’année à venir. Ce fut un honneur d’être secrétaire d’État et bibliothécaire d’État au cours des 24 dernières années, de contribuer à garantir que chaque citoyen de cet État ait accès à des programmes d’alphabétisation de qualité.

Au total, 10 589 élèves bénéficient de programmes d’alphabétisation pour adultes dans tout l’État. Au total, 4 686 tuteurs bénévoles offrent une formation aux étudiants pour qu’ils acquièrent des compétences qui les mettent sur la voie de l’apprentissage tout au long de la vie. Les projets d’alphabétisation des adultes aident les adultes de l’Illinois qui lisent en dessous du niveau de la neuvième année ou qui parlent anglais à un niveau débutant à améliorer leur lecture, leur écriture, leurs mathématiques ou l’utilisation de l’anglais comme nouvelle langue.

Aller à www.svcc.edu/community/adult-education/vital/ pour en savoir plus sur le projet VITAL.