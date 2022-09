Le Sauk Valley Community College lance un programme approuvé par le tribunal pour aider à lutter contre les infractions au code de la route – Shaw Local

DIXON – Le Sauk Valley Community College s’associe à la 15e Cour de circuit judiciaire pour ajouter un programme de sécurité routière afin de réduire les infractions de déplacement.

Le programme de sécurité routière est un programme approuvé par le tribunal destiné à améliorer les compétences de conduite, à réduire la possibilité de futures infractions au code de la route et à réduire les risques d’accidents de la circulation.

Il permet aux membres de la communauté de plaider coupables à une infraction au code de la route et de bénéficier d’une surveillance judiciaire pour éviter que des infractions mineures au code de la route n’apparaissent comme une condamnation sur leur dossier de conduite dans les comtés de Carroll, Jo Daviess, Lee, Ogle et Stephenson.

« Le personnel du SVCC a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour amener ce programme dans la vallée de Sauk et est ravi qu’il démarre », a déclaré Brenda Helms, directrice de la formation commerciale et de l’éducation communautaire de Sauk. « Le Sauk Valley Community College est enfin en mesure d’offrir un programme de sécurité routière, ce qui représente une excellente occasion pour le collège et la communauté. Nous espérons que cette expérience éducative réduira les infractions au code de la route et les accidents locaux. »

Le cours de conduite défensive de quatre heures peut être suivi en ligne ou en personne, et un cours de huit heures peut être suivi en personne. Les cours seront offerts à Savanna, Polo, Freeport et sur le campus de SVCC.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du bureau du greffier du comté pour assister à ce cours, et les places sont limitées pour chaque date. Les frais d’inscription sont dus au moment de l’inscription.

Aller à svcc.edu/trafic pour obtenir des informations sur les tribunaux de la région et vous inscrire.