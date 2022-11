Le satellite SOS de l’iPhone 14 est désormais activé aux États-Unis au Canada et arrivera dans certaines parties de l’Europe le mois prochain

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires d’iPhone 14 aux États-Unis et au Canada peuvent utiliser la fonction SOS d’urgence via satellite. Le mois prochain, les propriétaires en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni pourront faire de même.

Cette fonctionnalité vous permet d’entrer en contact avec les services d’urgence même dans les zones sans connectivité cellulaire ou Wi-Fi. Cela peut être quelque part dans la nature ou au cœur d’une ville après qu’une catastrophe naturelle a détruit le réseau électrique et les communications.

La façon dont cette fonctionnalité fonctionne est que vous répondiez à un court questionnaire contenant des informations vitales – de quel type d’urgence s’agit-il, combien de personnes ont besoin d’aide et des détails supplémentaires. Ceux-ci seront transmis directement aux services d’urgence qui peuvent recevoir des SMS ou l’un des centres Apple passera un appel en votre nom pour ceux qui ne le font pas.

















Le questionnaire d’urgence permet de s’assurer que les premiers intervenants disposent de toutes les informations importantes

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages supplémentaires pour clarifier la situation et aider les sauveteurs. Les données satellite étant à faible bande passante, Apple a développé une compression qui comprime le texte à 300 %. Le téléphone a encore besoin d’environ 15 secondes pour transmettre un message (plus si vous n’avez pas une vue dégagée du ciel).

Outre le questionnaire, l’iPhone peut également transmettre votre identifiant média, si vous l’avez configuré. Celui-ci décrit divers problèmes de santé que vous avez afin que les premiers intervenants soient au courant de tout problème potentiel (par exemple, les allergies à certains médicaments). En outre, vous pouvez avoir jusqu’à 10 contacts d’urgence iMessage, qui recevront une transcription de votre message d’urgence envoyé par satellite pour les tenir informés de la situation.

Le téléphone vous guidera tout au long du processus de connexion à un satellite, qui nécessite une visée manuelle. Il existe un mode démo qui vous permet de vous entraîner afin d’être prêt pour les urgences réelles.









L’iPhone 14 suggérera d’utiliser SOS via satellite si le 911 ne peut pas être composé

Une autre façon d’utiliser la connectivité par satellite sans urgence consiste à partager votre position avec vos amis et votre famille à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Find My. Ceci et Emergency SOS sont disponibles sur les quatre modèles : iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Vous devez exécuter iOS 16.1 ou une version ultérieure pour utiliser les fonctionnalités satellites. Notez que les modèles achetés en Chine, à Hong Kong ou à Macao ne prennent pas en charge ces fonctionnalités. De plus, cela peut ne pas fonctionner au-dessus de 62° de latitude. Plus de détails ici.

Si vous avez acheté votre iPhone 14 avant le lancement du service SOS par satellite, vous bénéficiez de 2 ans de service offerts. Nous ne savons toujours pas combien coûtera l’abonnement après cela.

