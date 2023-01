Le satellite Snapdragon de Qualcomm pourrait vous sauver la vie un jour

Apple ayant récemment introduit un système de communication d’urgence par satellite pour la dernière génération d’iPhone, ce n’était qu’une question de temps avant que toutes les autres entreprises axées sur les communications mobiles ne travaillent pour offrir quelque chose de similaire à ses utilisateurs. Au CES de cette année, Qualcomm a présenté Satellite Muflierune solution par satellite qui prend en charge la messagerie bidirectionnelle en cas d’urgence et l’envoi de SMS.

Alors que Qualcomm note spécifiquement que Snapdragon Satellite peut être utilisé à la fois pour des applications d’urgence et de loisirs si un utilisateur se trouve en dehors du domaine normal d’un réseau cellulaire, la clé ici est certainement une utilisation d’urgence. Avec l’accès à un satellite en orbite réel, les utilisateurs auront une couverture planétaire pôle à pôle chaque fois qu’ils en auront besoin, ce qui est idéal pour les aventuriers de l’arrière-pays, les marins en haute mer et une liste d’autres passe-temps/occupations qui peuvent vous emmener là où aucun service cellulaire ne peut actuellement s’aventurer.

Pour un peu plus d’informations sur la constellation de satellites qui l’alimente, je vais vous envoyer sur la page du réseau d’Iridium, la société avec laquelle Qualcomm est en accord pour rendre Snapdragon Satellite possible. La constellation Iridium est composée de 66 satellites LEO (Low Earth Orbit), avec la solution de Qualcomm pour les smartphones alimentés par chipset Snapdragon 8 Gen 2 utilisant le spectre de bande L résistant aux intempéries d’Iridium pour les liaisons montantes et descendantes. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vos communications ne devraient pas être affectées même si vous êtes dans des conditions météorologiques difficiles.

Qualcomm n’a pas précisé quels futurs téléphones offriront Snapdragon Satellite, mais étant donné que la seule exigence semble être un chipset Snapdragon 8 Gen 2, nous verrons probablement le lancement de quelques appareils pris en charge ici en 2023. OnePlus 11 ? Galaxie S23 ? Tous ceux-là semblent être des candidats possibles. Nous partagerons au fur et à mesure que nous en saurons plus.

// Qualcomm