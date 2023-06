Le satellite européen renvoie son premier flux en direct depuis Mars

Un vaisseau spatial européen autour de Mars a envoyé vendredi son premier flux en direct de la planète rouge vers la Terre pour marquer le 20e anniversaire de son lancement, mais la pluie en Espagne est parfois intervenue.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a diffusé le flux en direct avec l’aimable autorisation de son Mars Express, lancé par une fusée russe depuis le Kazakhstan en 2003.

Il a fallu près de 17 minutes pour que chaque image atteigne la Terre, à près de 300 millions de kilomètres, et une autre minute pour passer par les stations au sol.

La transmission a été parfois interrompue par un temps pluvieux à l’antenne relais de l’espace lointain en Espagne.

Pourtant, suffisamment d’images ont été diffusées pour ravir les responsables européens de l’espace qui hébergent le livestream d’une heure. Les vues initiales montraient environ un tiers de Mars, qui grossissait progressivement dans les cadres avant de se rétrécir à nouveau alors que le vaisseau spatial tournait autour de la planète. Des nuages ​​blancs étaient clairement visibles sur certains clichés.

REGARDER | Mars diffusée en direct par l’orbiteur européen :

« Si vous étiez actuellement assis à bord de Mars Express … c’est ce que vous verriez », a déclaré Simon Wood, ingénieur des opérations spatiales de la mission.

« Nous n’obtenons généralement pas d’images de cette manière. »

Les images et autres données sont généralement stockées à bord du vaisseau spatial et ensuite transmises à la Terre, selon Wood, lorsque l’antenne du vaisseau spatial peut être pointée de cette façon.

Selon l’ESA, les images en temps quasi réel de si loin sont « plutôt rares ». L’agence a souligné les émissions en direct des marcheurs lunaires d’Apollo il y a plus d’un demi-siècle et, plus récemment, des extraits en direct d’engins spatiaux s’écrasant délibérément sur la lune et un astéroïde.

« Ces missions étaient toutes assez proches de chez nous et d’autres plus éloignées envoyaient peut-être une image ou deux en temps quasi réel.

Quand il s’agit d’un long livestream depuis l’espace lointain, c’est une première », a déclaré l’ESA dans un communiqué avant l’événement.

La pluie sur les plaines en Espagne a réduit le nombre de photos présentées. L’ESA n’a consacré qu’une heure au livestream car elle ne voulait pas surcharger les batteries du vaisseau spatial.

Mars Express s’est rendu sur la planète rouge avec un atterrisseur, surnommé Beagle-2, qui a perdu le contact avec la Terre alors qu’il tentait d’atterrir sur la surface martienne.

Plus d’une décennie plus tard, Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA images capturées de Beagle-2. Bien qu’il soit arrivé à la surface, les panneaux solaires de l’atterrisseur ne se sont pas complètement déroulés.