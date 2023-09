Le satellite d’observation des nuages ​​de la NASA fait ses adieux après 17 ans

Après avoir projeté des faisceaux d’énergie à travers les nuages ​​au cours des 17 dernières années, la mission du satellite lidar de la NASA a pris fin en août dernier, a révélé l’agence.

CALIPSO, une mission conjointe de la NASA et du Centre national d’études spatiales (CNES), avait épuisé ses réserves de carburant. En raison de son orbite en déclin, le satellite n’était plus capable de générer suffisamment d’énergie pour faire fonctionner ses instruments scientifiques. A ce titre, les deux agences spatiales ont convenu de mettre fin à la mission le 1er août, a indiqué la NASA. annoncé mardi.

La mission combinait un instrument lidar actif (acronyme de détection et de télémétrie de la lumière) avec des imageurs infrarouges et visibles passifs pour sonder la structure verticale et les propriétés des nuages ​​​​minces et des aérosols dans l’atmosphère terrestre. Le lidar, ainsi que le radar, dirigent des faisceaux d’énergie vers la Terre, puis mesurent la manière dont les faisceaux se reflètent sur les nuages ​​et les aérosols. C’est pourquoi le lidar est considéré comme un capteur actif par rapport à d’autres instruments scientifiques, qui utilisent des capteurs passifs qui mesurent la lumière solaire réfléchie ou le rayonnement émis par la Terre ou les nuages.

CALIPSO, qui signifie Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation, a été lancé le 28 avril 2006 en tandem avec le système radar de profilage des nuages ​​sur le satellite CloudSat. CALIPSO a utilisé la lumière laser tandis que CloudSat a utilisé des ondes radio.

« Nous avons dû construire, pour la première fois, un lidar sophistiqué capable de fonctionner dans l’espace », a déclaré Chip Trepte, scientifique du projet CALIPSO à la NASA, dans un communiqué. « Ensuite, nous avions l’intention de faire voler ce satellite en formation rapprochée pour faire correspondre les mesures du profil lidar CALIPSO avec les mesures du profil radar de CloudSat. »

Les deux satellites ont été placés sur des orbites héliosynchrones du pôle Nord au pôle Sud, traversant l’équateur chaque jour en début d’après-midi. Depuis leur perchoir d’observation, ils ont sondé la structure verticale de l’atmosphère, mesurant l’altitude des nuages ​​et des couches de particules en suspension dans l’air telles que la poussière, le sel marin, les cendres et la suie, selon la NASA. Ensemble, ils ont fourni aux scientifiques des observations simultanées uniques et des perspectives 3D inédites sur la formation des nuages ​​et des aérosols.

« L’une des applications les plus importantes de CALIPSO consistait à détecter la présence et à mesurer l’altitude des panaches de cendres provenant des éruptions volcaniques », a déclaré Dave Winker, chercheur principal de CALIPSO, dans un communiqué. « Ces observations ont été utilisées par les centres consultatifs de cendres volcaniques du monde entier pour alerter et ordonner aux aviateurs commerciaux d’éviter de voler dans les panaches. »

« J’ai un sentiment d’accomplissement car la mission que nous avons conçue il y a 25 ans a fonctionné avec succès sur une longue période », a-t-il ajouté.

