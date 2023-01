Le satellite à bilan radiatif terrestre de la NASA tombera sur Terre après 38 ans dans l’espace | Actualités scientifiques et techniques

Un satellite de la NASA devrait tomber sur Terre ce week-end après près de 40 ans dans l’espace.

Le Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) a été lancé en 1984 à bord du navette spatiale Challenger.

Il a d’abord été envoyé dans l’espace avec une durée de vie de seulement deux ans pour étudier comment la Terre absorbait et rayonnait l’énergie du soleil.

Mais le satellite a continué à mesurer l’ozone et d’autres mesures atmosphériques jusqu’à son retrait en 2005.

Maintenant, l’objet de 2 450 kg est sur le point de s’écraser sur Terre.

Image:

L’ERBS a été mis en orbite par la première femme américaine dans l’espace, Sally Ride



La majeure partie du satellite brûlera lors de sa rentrée, selon la NASA, mais certaines pièces devraient survivre.

Nasa a déclaré que le risque que des épaves tombent sur qui que ce soit est “très faible” – ce qui porte les risques de blessures causées par la chute de débris à quiconque sur Terre à environ un sur 9 400.

Mais le risque que les débris blessent un individu est presque impensable, étant donné la population estimée à 7,8 milliards d’habitants de la Terre.

Le satellite devrait tomber dimanche soir, plus ou moins 17 heures, selon le NOUS Département de la Défense.

La société californienne Aerospace Corporation, cependant, vise lundi matin, plus ou moins 13 heures.

Le satellite devrait survoler l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et les régions les plus occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.

L’ERBS a été mis en orbite par la première femme américaine dans l’espace, Sally Ride, à l’aide du bras robotique de Challenger.

Il s’agissait du deuxième et dernier vol spatial de Mme Ride, décédée en 2012.

Cette même mission a également comporté la première sortie dans l’espace d’une Américaine, Kathryn Sullivan.