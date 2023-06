Le Saoudien Al-Hilal signe le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly de Chelsea

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a rejoint l’équipe saoudienne d’Al-Hilal en provenance de Chelsea, ont annoncé dimanche les deux clubs.

« Nous continuerons à écrire l’histoire ensemble », a déclaré Al-Hilal sur Twitter, à côté d’une courte vidéo mettant en vedette Koulibaly.

Les quatre fois vainqueurs de la Ligue des champions d’Asie ont déclaré que le contrat de Koulibaly courrait jusqu’en 2026 sans donner de détails financiers. Les médias britanniques ont rapporté que le club saoudien paierait environ 17 millions de livres sterling (21,61 millions de dollars) pour le défenseur central.

« Je suis ici avec ceux qui font la gloire du présent et du futur », a déclaré le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations.

Koulibaly, 32 ans, a marqué deux buts en 32 apparitions dans toutes les compétitions pour Chelsea après les avoir rejoints depuis Naples en juillet dernier.

Il est le deuxième joueur à passer à Al-Hilal depuis la Premier League anglaise après que le milieu de terrain portugais Ruben Neves a signé vendredi en provenance de Wolverhampton Wanderers.

La ligue Saudi Pro est devenue attrayante pour les joueurs basés en Europe depuis que Cristiano Ronaldo a déménagé à Al-Nassr en janvier.

Les champions de la ligue Al-Ittihad ont signé le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema plus tôt ce mois-ci, tandis que le club a également confirmé que l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante les rejoindrait.

Al-Hilal est le club le plus décoré d’Arabie saoudite et d’Asie, ayant remporté 66 trophées, et il détient le record de titres de champion d’Asie et de championnat avec respectivement 18 et quatre.

Renforcer son équipe est une priorité pour le club basé à Riyad ; ils ont perdu leur ligue et leurs couronnes de champions d’Asie.

Les médias espagnols rapportent qu’ils souhaitent également s’assurer les services du milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva.