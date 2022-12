Le Santa Bus se fraye un chemin à travers Kelowna pour aider les familles locales

Les dons de cette année aideront plus de 650 familles

Plus de 50 000 $ en nourriture, en argent et en jouets ont été recueillis pour les familles locales dans le besoin. (Photo/BC Transit)

Plus tôt ce mois-ci, le bus du Père Noël du 20e anniversaire de BC Transit à Kelowna a permis de recueillir plus de 50 000 $ en nourriture, en argent et en jouets pour le programme d’aide de Noël de l’Armée du Salut.

L’événement annuel a vu le Santa Sleigh Bus se rendre dans diverses écoles, entreprises et autres événements publics, attirant de grandes foules.

Les dons de cette année serviront à aider plus de 650 familles locales pendant une période très stressante de l’année.

Santa Bus a amassé plus de 660 000 $ au cours des 20 dernières années.

