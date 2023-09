Le sans contact, c’est aussi bien, mais voici pourquoi il ne faut JAMAIS renoncer à l’argent liquide

SI Harry Enfield ramène à nouveau son personnage de Loadsamoney, il devra abandonner ses liasses de dix dollars et simplement agiter ses applications financières pour iPhone devant vous.

Plus personne n’utilise d’argent liquide, espèce de prune !

De nos jours, tout tourne autour des paiements sans contact

Le paiement sans contact, c’est bien, mais il ne faut jamais arrêter de payer en espèces Crédit : Shutterstock

Compter vos prêts à la caisse.

Qu’est-ce que c’est, Ouvert à toute heure ?

Tout tourne autour des paiements « sans contact » désormais, n’est-ce pas ?!

Appuyez simplement sur votre téléphone avec Apple Pay, Google Pay et toutes ces autres applications aux noms stupides comme Zelle et Venmo.

Même les mendiants et les musiciens de rue s’y mettent : « Appuyez ici pour donner 5 £ ! Aucun contact visuel n’est nécessaire ! »

L’argent liquide est mort.

Vive la société sans numéraire.

Seulement, il n’est pas mort.

Pas du tout.

Kebab et un taxi

Hier, nous avons appris que les paiements sous forme physique ont augmenté pour la première fois depuis une décennie, les transactions en espèces ayant augmenté de 7 % l’année dernière – par rapport à 2021 – pour atteindre 6,4 milliards, selon UK Finance.

La raison en est imputée au fait que nous souhaitons tous mieux budgétiser dans cette crise écrasante du coût de la vie.

Comme le dit Adrian Buckle, le chercheur qui a découvert cette tendance : « Nous constatons que certaines personnes trouvent beaucoup plus facile de gérer un budget limité s’ils ont de l’argent liquide devant eux, quelque chose de tangible qu’ils peuvent détenir. »

Bien sûr. Si vous pouvez réellement voir combien d’argent vous avez, vous saurez ce que vous n’avez pas une fois que vous l’aurez dépensé.

Passez une soirée typique.

À l’époque des grands papiers bruns, votre nuit durait jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus que suffisamment d’argent pour un kebab et un taxi.

Maintenant, c’est une gueule de bois de l’enfer lorsque vous prenez votre téléphone le lendemain matin et faites le total de toutes les transactions grumeleuses que vous aviez oublié d’avoir effectuées pendant que vous vous faisiez lentement mariner.

Les humains aiment l’argent.

La sensation entre nos doigts, cette technologie sensorielle réconfortante ne peut pas gâcher notre journée.

J’ai même gardé un billet de 1 £ en Jersey dans mon portefeuille pendant environ une décennie, j’ai donc toujours un billet niché dans cette grande bouche en cuir.

Mes parents aiment aussi l’argent liquide parce que, comme beaucoup de gens dans les années 80, ils n’ont pas de téléphone portable et ils ne font tout simplement pas confiance à toutes ces conneries sans contact.

Une étude d’Age UK a montré qu’en 2020 – avant la pandémie – environ 2,4 millions de personnes de plus de 65 ans dépendaient de l’argent liquide « dans une large mesure dans leur vie quotidienne », soit un cinquième de la population plus âgée.

Plus de la moitié des plus de 75 ans – qui bénéficient souvent de petites pensions versées en espèces – ont déclaré que c’était leur mode de paiement préféré.

De nombreuses petites entreprises aiment également les espèces, car cela signifie qu’elles n’ont pas à payer de frais aux sociétés émettrices de cartes de débit et de crédit, qui peuvent aller de 0,9 pour cent à 6 pour cent.

American Express – qui facture certains des frais les plus élevés – le sait et l’admet même sur son site Internet sous la rubrique Conseils aux petites entreprises : « En toute honnêteté, il y a certains avantages à accepter des espèces. Cela vous permet de maintenir vos prix bas car vous n’avez pas à tenir compte des frais de traitement des cartes de crédit.

Certaines entreprises offrent même une petite réduction si vous payez en espèces.

Les Américains en particulier sont enthousiasmés par cette idée, et même les plus grandes entreprises proposent une telle offre.

Hier, nous avons appris que le nombre de personnes payant en espèces a augmenté pour la première fois depuis une décennie. Crédit : Alay

Et puis il y a le vide-grenier, le marché local, la boîte de charité, le laveur de vitres, le petit boulot. . . pour n’en nommer que quelques autres qui aiment l’argent liquide (oh, et non, les trafiquants de drogue utilisent apparemment la puce et le code PIN maintenant).

Bien sûr, même si nous utilisons encore tous de l’argent liquide, il est essentiel que nous puissions réellement y accéder.

Un nombre impressionnant de 5 600 succursales de banques et de sociétés de crédit immobilier ont fermé leurs portes depuis 2015.

Les distributeurs automatiques sont utiles, mais ils sont eux aussi en déclin, avec 16 000 distributeurs automatiques gratuits ayant disparu au cours des cinq dernières années.

À leur place, les redoutables bandits numériques à 1,50 £ par retrait.

Ainsi, l’annonce faite le mois dernier par le Trésor obligeant les banques à s’assurer qu’elles disposent d’un distributeur automatique de billets gratuit ou d’une succursale à moins de trois miles des clients est la bienvenue mais doit être correctement surveillée.

Les citadins surpayés insistent toujours sur le fait qu’une société sans numéraire est en marche et que d’ici 2032, seulement sept pour cent de tous les paiements seront effectués en espèces.

Les cartes de débit ont dépassé les espèces comme principal moyen de paiement en 2017 et l’écart s’est creusé jusqu’à la récente reprise des paiements en espèces.

Les espèces restent plus populaires que les cartes de crédit, auxquelles de nombreuses personnes à faible revenu n’ont bien sûr pas accès.

Mais je garde espoir que les discussions sur une société sans espèces seront considérées comme ces voitures volantes et ces robots majordomes que vous verriez dans Tomorrow’s World et qui prendraient apparemment le relais en l’an, euh, 2000.

Sueur froide

Juste un fantasme colporté par des gens de la « finance » surexcités qui, euh, veulent juste gagner un peu d’argent avec nous.

Et au pire, un cauchemar dystopique où chaque transaction que vous effectuez est enregistrée et scrutée et pourrait être retenue contre vous, limitant votre liberté.

Recherchez le gel des comptes bancaires des manifestants anti-vax au Canada l’année dernière si vous voulez avoir des sueurs froides.

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser de l’argent réel pour équilibrer les comptes ou pour économiser quelques livres à votre magasin local – même si ce serait noble de votre part.

Vous préférerez peut-être simplement ce que vous ressentez.

Comment cela vous oblige à regarder un commerçant dans les yeux pendant que vous souriez tous les deux et que vous déterminez le changement qui vous est dû.

Un petit moment de contact dans un monde où le sans contact est roi.

Non, aussi longtemps que nous resterons des êtres humains avec une bouche pour parler et des doigts pour plier, je pense que nous utiliserons toujours de l’argent liquide.

Je vais mettre une dizaine de dollars dessus.