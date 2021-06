Le sang infecté des toxicomanes et des travailleurs du sexe nous a donné le VIH et l’hépatite à l’école

FACE à un médecin en larmes dans le cabinet médical de son pensionnat du Hampshire, Ade Goodyear, 15 ans, a été choqué lorsqu’on lui a dit qu’il était séropositif – et qu’il lui restait deux ou trois ans à vivre.

Ade était l’un des quelque 120 enfants hémophiles infectés par le VIH et l’hépatite par des produits sanguins contaminés à l’école spécialisée Treloar College dans les années 1970 et 1980.

LR – Steve Nicholls, Gary Webster, Ade Goodyear, Richard Warwick et Lee Moorey se retrouvent chez Treloar la semaine dernière Crédit : fourni

Au moins 72 sont décédés depuis – dont quatre garçons qui étaient au bureau avec Ade – et beaucoup n’ont jamais vu leur 30e anniversaire.

Aujourd’hui âgé de 50 ans, Ade, d’Alton, dans le Hampshire, est toujours hanté par le souvenir de ce jour – et des camarades de classe qu’il a perdus.

« C’était une journée ensoleillée quand ils nous ont appelés au bureau par groupes de cinq », a-t-il déclaré au Sun.

« Les médecins et les infirmières avaient l’air vraiment en larmes. Ils nous ont dit : « Le sang n’était pas aussi pur qu’il devrait l’être. Nous sommes désolés de vous annoncer que vous avez été infecté par le VIH.

« Je me suis évanoui pendant une minute, puis j’ai regardé à travers les stores et j’ai pensé : Je me demande combien de jours de soleil je vais encore voir. »

Ade Goodyear a appris qu’il avait deux ans à vivre alors qu’il n’avait que 15 ans

Cette semaine, les élèves survivants raconteront à l’enquête en cours sur le sang infecté comment les produits sanguins « de la drogue miracle » Facteur 8 et Facteur 9 – qui comprenaient le plasma de toxicomanes, de prostituées et de prisonniers à haut risque des États-Unis – les ont laissés avec des maladies chroniques et tués tant de leurs camarades de classe.

Dans tout le Royaume-Uni, 4 800 hémophiles ont été infectés et au moins 2 800 seraient décédés.

Les survivants ont lutté contre une maladie grave, ont lutté pour conserver leur emploi et leurs relations et, dans certains cas, se sont vu refuser la possibilité de fonder une famille.

Pour Ade – qui a également perdu deux frères à cause du sang infecté – c’est devenu une croisade personnelle stimulée par la mort de tant d’amis.

« Les fantômes du passé ne vous quittent jamais », dit-il. «Je leur parle tous les jours, dans ma tête, parce que nous avons fait des promesses à cette école et à mes frères, que si jamais nous racontions leur histoire, nous la raconterions avec honnêteté.

« Chaque année, lors de la réunion de Treloar, il manque tellement de visages – et ils ne devraient pas l’être. »

L’école Treloar est située dans la pittoresque campagne du Hampshire

Les 72 morts sont commémorés dans un vitrail commémoratif à Treloar

Les copains meurent chaque semaine

Steve Nicholls, 54 ans, de Farnham, Surrey, a quitté l’école en 1983 et pleurait son premier camarade de classe un an plus tard.

À la fin des années 1980, dit-il, il entendait parler de copains décédés chaque semaine.

«Je redoutais que le téléphone sonne, car vous saviez qu’il s’agirait de quelqu’un d’autre qui était décédé», dit-il.

« Les 72 morts sont une statistique choquante mais je peux mettre des visages sur chacun.

« Nous utilisons le terme Blood Brothers, parce que nous sommes devenus comme des frères chez Treloar, et voir vos amis mourir si jeunes est déchirant.

« Vous vous dites aussi « Suis-je le prochain ? » Les cicatrices mentales ne guériront jamais.

Steve Nicholls en tant que jeune élève énergique à l’école

Un nouveau produit sanguin promet une vie « normale »

Tout au long des années 1970 et 1980, Treloar – situé dans la campagne pittoresque du Hampshire – était l’un des plus grands centres d’hémophilie d’Europe et accueillait 50 à 80 pensionnaires atteints de la maladie à un moment donné.

Les garçons avaient souvent manqué des morceaux d’école à cause d’un traitement pour la maladie génétique, qui altère la coagulation du sang et signifie que la victime saigne abondamment à la moindre coupure ou coup.

Avec un centre médical sur place, Treloar a offert aux garçons une chance de profiter d’une vie plus normale – ainsi que de rattraper leur retard dans leurs études.

« Nous nous sommes fait des amis pour la vie parce que nous avons mangé ensemble, joué ensemble, appris ensemble, dormi dans les mêmes chambres les uns que les autres et avons été soignés ensemble au centre médical », explique Steve.

« Les liens que nous avons formés étaient incassables. »

Les garçons avaient besoin de transfusions sanguines fréquentes pour les saignements, souvent deux fois par semaine, et lorsque de nouveaux produits sanguins concentrés – les facteurs 8 et 9 – sont devenus disponibles à la fin des années 1970, ils ont été salués comme un changement de vie.

« Tout à coup, il y a ce nouveau produit incroyable et ils nous ont dit que nous serions capables de mener une vie normale », explique Steve. « Nous pouvions faire du vélo, jouer au football et, avec deux injections par semaine, faire les choses que les autres garçons de notre âge pourraient faire. »

Contrairement au sang qu’ils avaient reçu auparavant, les produits Factor étaient fabriqués à partir de la mise en commun du sang de jusqu’à 60 000 donneurs pour fabriquer un produit plasmatique qui pouvait être injecté rapidement et facilement.

« Nous avons fait la queue le matin devant l’infirmerie, discutant de ce que nous faisions ce jour-là, et les seringues étaient disposées sur les tables », explique Richard Warwick, 55 ans, qui a fréquenté l’école entre 1976 et 1982 et est parti à 15 ans.

« Personne ne savait ce qu’il y avait dans les seringues parce que rien n’était marqué et nos parents n’ont jamais été informés des changements de traitement. C’était une loterie pour savoir ce qu’on nous donnait.

Les garçons ont eu des injections régulières au centre médical

Richard Warwick passe son 7e anniversaire à l’hôpital

Du sang américain de prisonniers, de sans-abri et de travailleurs du sexe

L’hépatite B, qui affecte le foie et provoque la jaunisse, était une infection courante à l’école, mais a été minimisée comme ne mettant pas la vie en danger.

« Devenir jaune était normal », explique Ade.

«J’ai eu plusieurs épisodes d’hépatite et, à une occasion, j’ai été vraiment malade. Nous étions habitués aux infections même si nous étions trop jeunes pour comprendre à quel point elles étaient graves. »

Au début des années 1980, du sang importé des États-Unis a commencé à être ajouté au mélange. Il a été découvert plus tard que les donateurs comprenaient des prisonniers à haut risque, des sans-abri des centres-villes défavorisés, des travailleurs du sexe et des toxicomanes – qui ont aidé à financer leurs habitudes en vendant du sang.

Le changement a coïncidé avec la propagation du VIH et du sida aux États-Unis. Lorsqu’il est mis en commun avec l’approvisionnement britannique, un seul échantillon infecté pourrait contaminer l’ensemble du lot, ce qui s’avère fatal pour la plupart des garçons de Treloar’s.

Une étude de 1986 a montré que 76 pour cent de ceux qui utilisaient des produits commerciaux de Factor ont été infectés par le VIH, par rapport à AUCUN de ceux sous traitement précédent, cryoprécipité.

Gary Webster, d’Eastleigh, dans le Hampshire, avait 18 ans et était sur le point de commencer un travail de tailleur chez Moss Bros lorsque lui et son meilleur ami ont appris qu’ils étaient séropositifs.

« J’étais tellement choqué, j’ai regardé mon ami et j’ai ri », dit l’homme de 56 ans.

« Le médecin nous a dit qu’il n’y avait pas de médicaments disponibles pour traiter le virus et a ajouté: » Je crains que nous ne sachions pas grand-chose, mais nous ne pouvons pas garantir que vous avez plus de deux ans. «

Gary avait 18 ans quand on lui a dit qu’il était séropositif

Gary témoignera à l’enquête sur le sang infecté

Vivre sur du temps emprunté

Avoir un diagnostic de VIH à l’adolescence – juste au moment où ils ont commencé à sortir, à trouver une romance et à commencer un travail – a eu un effet dévastateur sur les garçons.

« Les relations ont été un cauchemar », dit Gary. « Au cours des deux premières années, cela ne semblait pas utile, car je pensais que j’allais mourir.

« Même après avoir survécu à cela, il n’y a aucune sécurité car vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire ou une assurance-vie. »

Comme beaucoup de gars, Gary s’est lancé dans « dix ans de folie », en buvant et en vivant à fond, convaincu qu’il vivait en sursis.

Ade pense que la « peine de mort » de deux ans infligée aux garçons a contribué au problème.

«Ils n’auraient jamais dû mettre un numéro dessus. Cela a fait beaucoup de dégâts », dit-il.

« Beaucoup de gens ont décidé de ‘vivre vite, mourir jeune’ parce qu’ils pensaient qu’ils allaient mourir de toute façon. »

Bien qu’il ne soit pas infecté par le VIH, Steve a souffert de problèmes de santé à long terme et de fatigue chronique à cause des infections à l’hépatite B et C et de la VCJD (anciennement connue sous le nom de « maladie de la vache folle ».)

Avec la peur du sida qui sévit tout au long des années 1980, Steve a également été confronté à la stigmatisation.

« J’ai perdu mon emploi parce qu’ils ont découvert que j’étais hémophile », dit-il. « Du jour au lendemain, l’hémophilie est devenue un gros mot.

Ade était déjà mal avec des complications dues au VIH quand il avait 16 ans

Forcé d’avorter bébé

Richard, de Malton, dans le Yorkshire, a été diagnostiqué séropositif en 1984 mais, incroyablement, n’a été informé que QUATRE ans plus tard.

« J’avais des petites amies et, en 1987, j’ai commencé à sortir avec ma future femme Tina et nous ne prenions pas de précautions », a-t-il déclaré. « Heureusement, elle n’a pas été infectée, mais certains hémophiles qui ne savaient pas qu’ils étaient séropositifs ont infecté leur femme et certains sont décédés.

Richard a découvert son infection lors d’un rendez-vous de routine chez le médecin généraliste, en 1988.

«Je suis rentré chez moi en pleurant tout le long», dit-il. « Mon monde s’est effondré autour de moi. »

Tragiquement, lorsque Tina est tombée enceinte, un hématologue lui a conseillé d’interrompre parce que l’enfant pourrait être infecté. Depuis, le couple n’a pas pu avoir d’enfant.

« Nous aurions aimé garder le bébé », dit Richard. « C’est navrant que nous ayons perdu notre seule chance d’avoir des enfants. »

À la suite de l’infection, Richard a également développé une épilepsie qui, combinée à l’hémophilie et au VIH, a rendu « impossible » le maintien d’un emploi.

« J’étais un danger pour moi-même mais aussi pour les autres personnes sur le lieu de travail », explique-t-il. « Si j’avais une crise, que je tombais, que je m’ouvrais la tête et que je saignais de partout, les répercussions seraient graves. »

Même maintenant, dit-il, les gens reculent s’ils entendent qu’il est séropositif et, lors d’un récent voyage à l’hôpital, un jeune médecin a supposé qu’il avait attrapé le virus en consommant de la drogue.

Voir ses amis proches mourir, un par un, a également eu un énorme impact mental. «J’avais quatre amis très proches à l’école et deux sont morts à l’université», dit-il. « Le dernier a vécu jusqu’à 29 ans. J’ai une énorme culpabilité de survivant.

Au cours des 30 dernières années, les gouvernements successifs ont refusé d’admettre la responsabilité du scandale, le qualifiant d' »accident tragique et inévitable ».

Mais les militants disent qu’ils ont reçu plusieurs avertissements d’hématologues du monde entier et soulignent que, si le NHS avait suivi les conseils de Lord David Owen et rendu le Royaume-Uni autosuffisant pour les produits sanguins d’ici 1975, des milliers de vies auraient été sauvées.

Richard Warwick a quitté l’école à 15

Au milieu de la peur croissante de l’infection, en novembre 1983, le secrétaire à la Santé Ken Clarke a déclaré : « Il n’y a aucune preuve concluante que le SIDA est transmis par les produits sanguins » et l’importation de produits infectés a continué.

Mais, s’exprimant lors d’une enquête en 2015 en Écosse, le Dr Mark Winter a déclaré qu’au moment de la déclaration « tous les cliniciens en hémophilie croyaient clairement que les produits sanguins commerciaux pouvaient et transmettaient le SIDA ».

Lors d’enquêtes précédentes, des documents exprimant des inquiétudes ont été « perdus », y compris une lettre du Dr Anthony Aronstam de Treloar, qui a initialement repoussé le facteur 8 et a écrit : « Je ne veux pas qu’aucun de mes hémophiles légers ne développe une hépatite sous quelque forme que ce soit. «

Un rapport dirigé par Lord Archer, en 2007, a révélé que des documents essentiels sur le scandale avaient été détruits et a conclu qu’il y avait des preuves d' »un exercice visant à supprimer les preuves de négligence ou d’inconduite ».

Depuis lors, le McFarlane Trust a été créé pour fournir des paiements à titre gracieux aux personnes en difficulté financière, mais aucune compensation n’a jamais été versée.

La dernière enquête, dirigée par Sir Brian Langstaff, entendra les témoignages des survivants de Treloar et du directeur, Alec Macpherson, à partir de lundi.

Le groupe très uni d’anciens élèves se soutiendra tout au long du processus.

Une goutte de sang est représentée dans la fenêtre commémorative de l’école

Le message commémoratif sur les fenêtres

« Nous sommes restés ensemble au cours des 40 dernières années, car nous avons juré que ceux d’entre nous qui resteraient en vie se lèveraient et se battraient », explique Steve.

« Ils l’ont caché et pensaient que ce jour ne viendrait jamais parce que nous serions tous morts dans 10 à 15 ans.

« Mais la vérité doit être dite et la vérité est choquante. »