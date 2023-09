Le sang-froid, la présence et la persuasion de Zelensky pourraient être essentiels pour l’Ukraine lors des négociations cruciales à Washington | Actualités américaines

Le président ukrainien arrive à Washington DC aujourd’hui, au 548ème jour de guerre, avec un appel : « ne nous abandonnez pas maintenant ».

C’est un signe des temps, voire le reflet d’un ordre mondial en mutation, que le maillon le plus faible de l’alliance occidentale contre l’agression russe semble actuellement être le Parti républicain américain.

Ils détiennent les clés pour débloquer des financements essentiels et continus, et le président Zelensky sait que sa présence, son sang-froid et sa capacité de persuasion ici aujourd’hui pourraient tout signifier.

Le point central de sa journée à Washington ne sera donc pas la Maison Blanche, où il rencontrera le président.

Il se concentrera sur Capitol Hill et sur les politiciens membres d’un parti autrefois dirigé par Ronald Reagan et les Bush – des faucons de la sécurité nationale et des piliers des idéaux occidentaux.

Transformé par Donald Trump, le Parti républicain ne consiste plus tant à projeter les principes américains de démocratie et de liberté à travers la puissance de la puissance américaine.

Alors qu’une vieille garde républicaine habite toujours les couloirs du Sénat, du côté de la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, règne un air d’isolationnisme axé sur l’Amérique.

Donald Trump a une influence durable

Une analyse récente d’un sondage du New York Times caractérise le changement du Parti républicain en termes bruts.

En 2005, 53 % des politiciens républicains pensaient que l’Amérique devait être active à l’étranger. Cette année, seulement 24 % d’entre eux pensent la même chose.

Les données de 2005 ont été publiées juste après la réélection de George W. Bush. C’était quelques années après le 11 septembre, à une époque où l’Amérique était engagée dans des guerres en Irak et en Afghanistan.

Est-ce la futilité de ces guerres qui a fait bouger une proportion critique des représentants politiques américains ?

Ou était-ce le pouvoir incontestable de la politique trumpienne ?

Probablement les deux. L’ombre des « guerres éternelles » s’étend longuement. Donald Trump exerce une influence durable.

Image:

Donald Trump et Volodymyr Zelenskyy en septembre 2019.





Les batailles futiles qu’ils ont soutenues en Irak et en Afghanistan n’avaient pas pour eux une dimension existentielle comme celle avec la Russie.

Cela alimente les deux côtés de l’argumentation ukrainienne : défendre plus fort ou reculer.

Ce sont deux choix qui ont des conséquences.

Image:

Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene et Eric Trump





Les Républicains de droite menacent la fermeture

Au Capitole, cela se résume à un groupe particulier de républicains situés sur le flanc droit du parti.

Des gens comme Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz et d’autres sont des perturbateurs trumpiens qui ont mis une grande partie du reste du parti, dirigé par le président Kevin McCarthy, autour de leurs doigts.

Ils menacent d’imposer la fermeture du gouvernement la semaine prochaine si leur profonde opposition au financement de l’Ukraine et à d’autres problèmes n’est pas résolue.

Leur cri est que le président Biden et les démocrates fournissent des « chèques en blanc » à l’Ukraine et qu’il n’y a aucune surveillance.

Aucune de ces affirmations n’est exacte.

Image:

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy





À ce jour, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine 101 milliards de dollars (81 milliards de livres sterling) en programmes d’assistance à la sécurité.

Cela représente environ 0,68 $ (0,55 £) par adulte américain et par jour. Cela a également eu un impact positif sur l’industrie manufacturière américaine.

Les paquets sont surveillés par un groupe de travail de plus de 160 fonctionnaires répartis dans 20 agences fédérales.

Du côté de la droite politique, la question ukrainienne est souvent présentée comme un choix à somme nulle : « Nous avons nos propres défis énormes, pourquoi essayons-nous de résoudre ceux de quelqu’un d’autre ? Pourquoi protéger la frontière de l’Ukraine quand nous ne pouvons pas protéger la nôtre ?

L’immigration à la frontière sud constitue un problème incontestable.

Le vieux Parti républicain dirait : « Nous sommes l’Amérique – nous pouvons faire les deux. » Le nouveau? Pas tellement.

Image:

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime mercredi avec sa délégation à l'Assemblée générale de l'ONU.





L’indépendance est en jeu

Les responsables de la Maison Blanche croient toujours que le soutien du Congrès tiendra ; que les dirigeants des deux partis soutiennent le combat de l’Ukraine.

Ils savent cependant que la contre-offensive qu’ils alimentent nécessite des progrès décisifs et que la perception d’une approche sans gouvernail consistant à « simplement envoyer plus d’armes » a des limites.

C’est pourquoi la Maison Blanche maintient le langage de la persuasion.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président a déclaré hier soir : « Si vous pensez que le coût du soutien à l’Ukraine est élevé aujourd’hui, imaginez à quel point il pourrait être exorbitant en termes de sang et de trésors si nous nous en allions. »

L’amiral John Kirby a ajouté : « Je pense en fait que le peuple américain comprend que ce qui est en jeu ici n’est pas seulement l’avenir de l’Ukraine… c’est cette idée d’indépendance.

« C’est un idéal fondateur dans ce pays, et nous n’avons pas non plus conquis notre indépendance sans aide étrangère ».