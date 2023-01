Le sandwich le plus cher au monde coûte 17 000 roupies dans ce restaurant new-yorkais

Les gens de tous âges aiment les sandwichs, n’est-ce pas ? Il est généralement préparé en rôtissant ou en grillant le pain avec des légumes, des œufs et de la viande. Grignoter un sandwich croustillant est une expérience fantastique. Le prix d’un sandwich de rue est généralement bas et les gens peuvent facilement se le permettre. Les sandwichs disponibles dans les restaurants chics sont un peu chers. Mais savez-vous qu’un sandwich, trouvé dans une ville américaine, est si cher que la personne moyenne ne peut même pas envisager de l’acheter, et encore moins de le manger ? Selon le site d’information Audity Central, le sandwich le plus cher du monde se trouve au restaurant Serendipity 3 de New York. Guinness World Records lui a décerné ce titre.

Étonnamment, Serendipity 3 détient les records du dessert le plus cher, du hamburger le plus cher, du hot-dog le plus cher et du plus gros gâteau de mariage.

Le nom du sandwich dont nous parlons est Quintessential Grilled Cheese Sandwich. Il contient des éléments à la fois coûteux et difficiles à obtenir. Autant vous dire que ce sandwich coûte Rs 17 000 ! Il nécessite deux tranches de pain au champagne Pullman français, à base de champagne Dom Pérignon et de flocons d’or comestibles. Il est recouvert de beurre de truffe blanche et farci de fromage caciocavallo podolico. Il est servi avec une trempette à la bisque de tomate et de homard d’Afrique du Sud sur une assiette en cristal de Baccarat.

Vous devez avoir déduit du nom de ces objets leur rareté. Si vous souhaitez avoir ce sandwich, vous devez le commander 48 heures ou deux jours à l’avance. Ce n’est que lorsque quelqu’un commande ce sandwich que ses ingrédients sont amenés au restaurant à partir de divers endroits. Le fromage utilisé ici est importé d’Italie et est fabriqué à partir du lait de races rares de vaches. Cette vache ne donne du lait que deux mois par an et seulement 25 000 vaches sont élevées pour le lait.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici