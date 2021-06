Le sandwich au thon du métro «n’a pas d’ADN de thon identifiable» dans les tests de laboratoire ENCORE … mais une entreprise dit que c’est parce que le poisson est cuit

Les sandwichs au thon de SUBWAY ont été passés au microscope et ont concocté de nouvelles accusations selon lesquelles ils sont remplis de viande mystérieuse.

Après que deux femmes ont déposé un recours collectif accusant la chaîne de héros de servir des sous-marins de thon sans poisson, des tests de laboratoire analysant des boules de sandwich au thon de trois endroits différents de Los Angeles n’ont pas pu déterminer ce qu’ils contenaient.

Un laboratoire a testé trois échantillons de sandwichs au thon Subway achetés dans trois endroits différents de Los Angeles et n’a pas pu « identifier l’espèce » Crédit : Getty Images – Getty

Le géant de la restauration rapide a contesté les résultats du laboratoire, affirmant que les tests ADN ne sont pas fiables et que les tests ne prouvent rien de concluant que les sandwichs au thon Subway soumis au laboratoire ne sont pas du poisson et qu’il a également été cuit. Crédit : Getty

Le New York Times a payé 500 $ pour effectuer un test de « PCR » ou de réaction en chaîne par polymérase, qui détecte essentiellement le matériel génétique et identifie les séquences d’ADN.

Après avoir attendu plus d’un mois après avoir soumis les sacs Ziploc remplis de «sandwiches au thon Subway» surgelés, les résultats du laboratoire sont revenus.

« Aucun ADN de thon amplifiable n’était présent dans l’échantillon et nous n’avons donc obtenu aucun produit d’amplification à partir de l’ADN », indiquent les résultats, selon le Times.

« Par conséquent, nous ne pouvons pas identifier l’espèce. »

Le test a été lancé à la suite du recours collectif intenté par deux femmes du nord de la Californie en janvier accusant Subway de vendre des sandwichs avec « tout sauf du thon » Crédit : Getty Images – Getty

Une porte-parole de Subway a rejeté les conclusions du laboratoire, affirmant que « les tests ADN sont une méthodologie peu fiable pour identifier le thon transformé », selon le New York Post.

« Les tests ADN ne sont tout simplement pas un moyen fiable d’identifier les protéines dénaturées, comme le thon de Subway, qui a été cuit avant d’être testé. »

Elle a également souligné qu’il n’y avait rien de concluant que les sandwichs au thon Subway soumis au laboratoire ne soient pas du poisson.

« Tout ce qu’il dit, c’est que les tests n’ont pas pu confirmer le thon, ce à quoi on s’attendrait d’un test ADN de protéines dénaturées », a déclaré la porte-parole au Post.

Une porte-parole de Subway a affirmé que ses restaurants servaient « du thon cuit à 100% pêché dans la nature, mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés ». Crédit : Getty Images – Getty

Elle a ensuite renforcé les ingrédients de première qualité de l’élément de menu.

« Le fait est que les restaurants Subway servent du thon cuit à 100% pêché dans la nature, mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos clients », a-t-elle déclaré.

« Le goût et la qualité de notre thon en font l’un des produits les plus populaires de Subway et ces accusations sans fondement menacent de nuire à nos franchisés, propriétaires de petites entreprises qui travaillent sans relâche pour maintenir les normes élevées que Subway fixe pour tous ses produits, y compris son thon. «

Le laboratoire qui a analysé le « thon » sandwich de Subway a déterminé qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu.

« Un, c’est tellement traité que quoi que nous puissions retirer, nous ne pouvions pas faire d’identification », a déclaré un porte-parole du laboratoire au Times, notant que la société avait refusé d’être identifiée craignant de se brouiller avec le leader des sandwichs du pays.

« Ou nous en avons eu et il n’y a rien là-bas qui soit du thon », a ajouté le porte-parole du laboratoire.

L’effort a été mené après que les Californiens du Nord Karen Dhanowa et Nilima Amin ont déposé une plainte de plusieurs millions de dollars contre le géant de la restauration rapide.

Le menu de Subway répertorie leur sandwich au thon à base de « 100% de thon sauvage mélangé à de la mayonnaise crémeuse » Crédit : Getty Images – Getty

« Des tests indépendants ont confirmé à plusieurs reprises que les produits sont fabriqués à partir de tout sauf du thon », indiquent les documents judiciaires déposés en janvier.

Subway se bat pour torpiller le procès, affirmant que son thon est fabriqué à partir d’ingrédients simples.

« Subway livre du thon cuit à 100 % à ses restaurants », ont-ils répondu.

Ils disent que leur thon « est mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos invités.

« Le goût et la qualité de notre thon en font l’un des produits les plus populaires de Subway. »

Selon le site Web de Subway, son sandwich au thon contient « 100% de thon sauvage mélangé à de la mayonnaise crémeuse ».

Mais Dhanowa et Namin allèguent que le sandwich au poisson est « fait à partir d’un mélange de diverses concoctions qui ne constituent pas du thon, mais ont été mélangées par les accusés pour imiter l’apparence du thon ».

La paire a semblé contourner les allégations de surprise sur le thon, déposant une plainte modifiée en juin accusant Subway de vendre du listao et du thon jaune pêchés de manière durable, mais elle contenait en réalité « rien de moins que des stocks sains », selon le Post.

Subway avait initialement déclaré qu’elle « lutterait contre ces allégations » alors qu’elle se défendait contre « des efforts sans fondement pour dénaturer et ternir les produits de haute qualité que Subway et ses franchisés fournissent à leurs clients… Le procès constitue une attaque imprudente et inappropriée contre la marque et la bonne volonté de Subway. , et sur le gagne-pain de ses franchisés californiens.

« En effet, il n’y a aucun fondement en droit ou en fait pour les réclamations des plaignants. »