Le sanctuaire des tortues marines a survécu 40 ans. Le changement climatique peut le tuer.

Apo, une minuscule tache volcanique située à peu près au centre de l’archipel des Philippines, abrite un sanctuaire marin vierge dans une zone connue sous le nom d’Amazonie de la mer en raison de sa biodiversité. On pense que les eaux autour de la petite île abritent environ 400 espèces de coraux.

L’harmonie actuelle entre les tortues et les humains était initialement difficile à trouver.

La communauté de l’île est composée principalement de pêcheurs, qui se sont fortement opposés à la création du sanctuaire au début, craignant que les efforts de conservation n’imposent des restrictions qui enverraient un endroit déjà appauvri plus profondément dans la privation.

“Je me souviens avoir pensé que notre île pourrait nous être enlevée”, se souvient Leonardo Tabanera, un pêcheur âgé de l’île. « Et si on ne pouvait plus pêcher ?