Le sanctuaire des lamas reste dans la maison actuelle des Shuswap

La plus grande résidence de lamas des Shuswap reste installée dans leur nouvelle maison et a pu échapper à l’évacuation en raison d’un incendie de forêt.

Le sanctuaire des lamas a connu une année 2023 chargée, ayant dû déplacer le troupeau de plus de 35 lamas et alpagas, les fournitures et l’équipement nécessaires ainsi que les gardiens et propriétaires du sanctuaire des animaux, David Chapman et Lynne Milsom, à trois reprises en raison d’expulsions et de dispositions inadaptées.

Le sanctuaire travaille maintenant dur pour construire une grange d’hiver plus grande et ajouter plus de 10 000 pieds de clôture pour empêcher les lamas de sauter, ainsi que pour terminer autant de reconstruction que possible avant que les intempéries ne s’installent. Le district régional de Columbia Shuswap a récemment accordé une subvention. de 1 500 $ au sanctuaire pour la clôture, qui a été achetée à rabais chez Peavey Mart à Salmon Arm.

Les propriétaires du sanctuaire sont reconnaissants de ne pas avoir été en danger immédiat à cause de l’incendie de forêt de Bush Creek East et de ne pas avoir reçu l’ordre d’évacuer leur propriété du Recline Ridge EcoPark à Tappen. Chapman a déclaré qu’ils avaient pris la décision de ne pas évacuer si l’incendie les menaçait davantage, car un déménagement serait trop difficile sans un endroit prévu pour transférer les lamas.

« Nous étions en alerte ; les incendies se sont déclarés à seulement quelques kilomètres de Notch Hill », a déclaré Chapman. « Mais nous avons décidé de ne pas bouger, c’est trop gros et trop dangereux pour déplacer tous les animaux. »

Le sanctuaire se trouve maintenant sur une propriété dotée d’un système intégré de lutte contre les incendies, vestige d’une industrie qui opérait autrefois sur le terrain, a déclaré Chapman. Un système d’eau de 300 000 gallons est en place grâce aux travaux en cours à l’EcoPark. Des équipements comme un tracteur équipé d’une pompe anti-incendie étaient disponibles pour lutter contre les incendies d’herbe de petite taille qui auraient pu se déclencher, et comme ils se sentaient préparés, le sanctuaire a pu aider d’autres personnes à évacuer et à amener des animaux dans le besoin sur leur propriété.

« L’un des directeurs du district régional de North Okanagan a déclaré que nous entrons dans la catégorie des fermes laitières et qu’en termes d’évacuation, vous ne pouvez pas évacuer une ferme laitière entière », a déclaré Chapman. « Il faut avoir les installations nécessaires pour continuer à traire les vaches, donc les fermes laitières elles-mêmes introduisent leur propre équipement de combat, elles reçoivent de l’aide et on tombe vraiment dans cette situation une fois qu’on arrive à un certain nombre d’animaux. »

Bien que Chapman ait déclaré que le sanctuaire ne bénéficiait d’aucune protection supplémentaire de la part du district régional, ils ont utilisé l’équipement de voisins et d’amis.

Chapman et Milsom ont hébergé les évacués dans un camping-car de rechange et ont pu accueillir d’autres camélidés et quelques chevaux.

« Nous avons pu offrir de l’aide, et c’est ce que nous avons toujours fait. C’est une politique de porte ouverte.

Des visites sont disponibles toute l’année au sanctuaire, et Chapman a déclaré que l’un de ses favoris est celui où les groupes de protection sociale, y compris ceux destinés aux personnes autistes et aux groupes de maisons de retraite, viennent avoir des interactions avec des lamas. Des travaux sont en cours pour mieux adapter les fauteuils roulants et autres problèmes de mobilité, a-t-il déclaré, et ces visites se terminent toujours par beaucoup de rires.

« Les lamas acceptent une carotte de n’importe qui, ils ne voient aucune différence. »

Pour l’avenir, Chapman est enthousiasmé par ce que l’année prochaine lui apportera, notamment en accueillant davantage de lamas une fois les enquêtes de la SPCA terminées et en cherchant à se développer en matière de sauvetage de chats, en construisant un espace sûr dans la grange pour eux et en ouvrant un éventuel café pour chats.

Les visites peuvent être réservées en appelant 250-948-3675 ou par messagerie directe The Llama Sanctuary sur Facebook.

@willson_becca

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Refuges pour animauxAnimauxShuswap