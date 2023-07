Le San Diego Wave FC accueillera le championnat NWSL 2023

Le San Diego Wave FC jouera à domicile pour le championnat NWSL 2023, a annoncé la ligue. Le match de championnat de la ligue se jouera au stade Snapdragon de San Diego le samedi 11 novembre. La dernière fois que le championnat a été disputé sur la côte ouest, c’était en 2018.

La commissaire de la Ligue nationale de football féminin, Jessica Berman, a révélé la nouvelle dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’avoir le San Diego Wave FC comme hôte pour le match de championnat de cette saison. Avec des installations de premier ordre, une communauté de football passionnée et un climat côtier favorable, San Diego constitue le cadre idéal pour notre événement phare.

« Un grand merci à tout le monde au Wave FC et au Snapdragon Stadium pour leurs efforts pour faire de cette célébration de notre ligue une réalité. Nous sommes impatients d’accueillir les fans en novembre pour une autre finale de saison passionnante.

Entre-temps. Jill Ellis, présidente du San Diego Wave FC, a évoqué l’honneur d’accueillir un match majeur comme celui-ci.

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés d’avoir été sélectionnés pour accueillir le match de championnat NWSL 2023. Cela nous donne une autre occasion importante d’accueillir le jeu mondial à San Diego, et nous ne pourrions être plus fiers de nos fans pour avoir adopté notre club et créé l’atmosphère passionnée qui nous donne l’opportunité d’apporter cet événement au Snapdragon Stadium.

Même le PDG de Sports San Diego, Mark Neville a partagé ses réflexions.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de jouer un rôle dans l’organisation du championnat NWSL à San Diego. Cet événement couronnera une première année spectaculaire d’événements de football au Snapdragon Stadium.

Le stade a accueilli plusieurs matchs de football notables

Bashar Field au Snapdragon Stadium a ouvert ses portes en août 2022. En tant que terrain d’attache de la vague, il abrite également d’autres sports. Par exemple, les équipes sportives de l’État de San Diego et la Légion de San Diego de la Major League Rugby utilisent le site. Avec une capacité de 32 000 places assises pour des événements spécifiques au football, le stade est devenu une plaque tournante de l’excitation sportive à San Diego.

D’ailleurs, le match amical entre l’académie de Manchester United et Wrexham est au stade fin juillet. En outre, le club MLS de San Diego a récemment annoncé son intention d’utiliser le Snapdragon Stadium. Enfin, l’USMNT a disputé sa demi-finale de Gold Cup au stade. Cependant, cela ne s’est pas si bien passé, car le Panama a battu les États-Unis aux tirs au but.

En septembre de la même année, le Wave FC a marqué ses débuts historiques à domicile au stade. Une foule à guichets fermés de 32 000 personnes a regardé le club lors de ses débuts dans le stade. Cela a établi un nouveau record de fréquentation pour la ligue. Attendez-vous à une ferveur similaire lorsque le championnat NWSL se déroulera dans le sud de la Californie.

