Le Samsung Z Fold 4, en vente aujourd’hui, a été transformé en Windows Phone

À partir de vendredi, vous pouvez acheter le meilleur pliable de Samsung à ce jour, le Samsung Galaxy Z Fold 4. Et pour les personnes qui s’ennuient de la façon dont Microsoft fabriquait les téléphones, il y a une bonne nouvelle : avec certains logiciels tiers, vous pouvez transformer votre nouveau smartphone à la pointe de la technologie. pliable dans un Windows Phone.

YouTubeur Mark Spurrell trouvé une configuration qui présente à la fois les interfaces utilisateur Windows anciennes et modernes dans le même appareil. Vous devrez télécharger deux lanceurs tiers distincts, faciles à trouver dans le Google Play Store. Square Home transformera l’écran extérieur du Z Fold 4 en l’aspect carrelé du design Metro de Microsoft, tandis que Win-X Launcher transformera l’écran intérieur de la taille d’une tablette en un look de bureau Windows 10 plus moderne.

La partie intelligente consiste à faire en sorte que les deux lanceurs fonctionnent bien ensemble – pour ce faire, vous devrez télécharger l’application Bixby Routines et configurer une fonctionnalité qui passera au lanceur Win-X lorsque l’écran est ouvert, comme l’explique Spurrell dans sa vidéo :

Ce sont tous des logiciels qui existaient auparavant, mais c’est cool de les voir fonctionner de concert pour rassembler les interfaces utilisateur mobiles passées et présentes de Microsoft, ce qui fait un excellent usage du vaste écran intérieur de 7,6 pouces du Z Fold 4. Et heureusement, tout est assez simple à télécharger dans le Google Play Store, aucun chargement latéral requis.

Bien sûr, vous aurez toujours besoin de plus de 1 800 $ pour un Z Fold 4 pour que cette action à double lanceur fonctionne, mais je suis sûr qu’il y a des passionnés qui sont prêts à payer le péage de Samsung pour être en compagnie d’élite. Ou peut-être pourrions-nous voir plus de Windows Phone sur le prochain Surface Duo, comme Android Central suggère.

