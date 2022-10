Le Samsung W23 5G sera dévoilé le 21 octobre

Samsung a présenté le W22 5G en octobre dernier, et son successeur – le W23 5G – sera dévoilé le 21 octobre à 19h00 heure locale en Chine.

Samsung n’a encore rien divulgué sur le W23 5G, mais comme le W22 5G était une version personnalisée du Galaxy Z Fold3 5G pour le marché chinois, il est sûr de dire que le W23 5G sera également une version du Galaxy Z Fold4 pour le plus grand marché de smartphones au monde.

Une affiche divulguée suggérait que Samsung lancerait également le W23 Flip, qui sera probablement une variante personnalisée du Galaxy Z Flip4 pour la Chine. Le W23 5G et le W23 Flip seront vendus via China Telecom.

Nous en saurons plus sur les prix et la disponibilité de la gamme W23 vendredi prochain. En attendant, vous pouvez lire notre revue Galaxy Z Fold4 ici et la revue Galaxy Z Flip4 ici pour en savoir plus sur les smartphones pliables.

Via 1 (en chinois) | Via 2