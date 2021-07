Le Samsung Jet Bot AI+ – Samsung Global Newsroom

Des assistants vocaux qui nous indiquent l’heure et la météo aux unités de nettoyage automatisées, la robotique et les technologies d’IA sont déjà devenues une partie importante de la vie quotidienne. Cependant, comme nos expériences avec ces technologies ne correspondent pas toujours à nos attentes, il peut sembler que nous ayons encore du chemin à parcourir avant que l’IA et la robotique ne deviennent vraiment transparentes.

Les concepteurs de Samsung Electronics envisagent un avenir dans lequel les robots sont conçus pour ressembler, comprendre et prendre soin des utilisateurs. Leur approche du design est basée sur la promotion d’interactions naturelles entre les technologies et les utilisateurs, plutôt que sur la simple innovation pour l’innovation.

Le Jet Bot AI+ a été conçu dans cette optique. La vision des concepteurs pour un aspirateur robot était celle qui pourrait analyser les comportements naturels des utilisateurs afin de fournir une expérience de nettoyage adaptée à leur vie quotidienne et à leurs espaces de vie. L’objectif était de doter l’appareil d’une personnalité amicale qui se connecte avec les gens, ainsi que la capacité d’analyser les situations et d’offrir à la fois aux animaux de compagnie et aux utilisateurs leur attention. Aspirateur robot conçu pour ressembler à l’homme, le Jet Bot AI+ offre une expérience de nettoyage plus complète en tenant compte des besoins des utilisateurs.

Un robot qui nettoie comme vous

Les aspirateurs robots standard nécessitent une inspection constante, même lors du nettoyage. En effet, les appareils ont tendance à nécessiter une bonne quantité de conseils sur la façon de nettoyer votre maison. Pour rendre ce processus plus efficace, les concepteurs de Samsung ont voulu concevoir un aspirateur robot qui nettoie de la même manière que les humains. Ils ont méticuleusement examiné diverses fonctions et structures pour permettre au robot de gérer le nettoyage de manière indépendante du début à la fin.

« Nous avons examiné en profondeur l’ensemble du processus de voyage d’un robot aspirateur pour créer un appareil qui ne repose pas sur l’intervention humaine. »

– Nooree Nah, designer

La capacité de penser

De nombreux utilisateurs de robots aspirateurs ont connu ces incidents irritants lorsque le robot n’a pas reconnu les obstacles dans son environnement, ce qui l’a conduit à un dysfonctionnement ou à aspirer accidentellement des objets volumineux. Afin de reconnaître les obstacles et les espaces sans se déplacer dans des lignes monotones, un aspirateur robot doit être capable de penser de manière analytique, comme une personne.

Le processus de réflexion du Jet Bot AI+ est basé sur une perception correcte et une sensibilité délicate. Le capteur LiDAR de l’appareil se comporte comme un œil, ce qui lui permet d’obtenir une meilleure compréhension de son environnement en scannant la structure de la maison et en construisant une carte. Une fois qu’il a appris la disposition de votre maison, il identifie un chemin optimal pour fournir un nettoyage plus efficace. L’appareil dispose également d’une caméra de reconnaissance d’objets qui a été formée à l’aide de plus d’un million d’images de divers éléments, ainsi qu’un capteur 3D capable de détecter les objets devant lui, ce qui réduit considérablement les risques d’erreurs.

Une conception agile

Le nettoyage nécessite une attention constante et minutieuse, en particulier lors du nettoyage des zones difficiles d’accès telles que sous les tables et les chaises. Les aspirateurs doivent être de taille appropriée pour pouvoir naviguer librement entre les meubles et sous des espaces étroits.

Lors de l’affinement de la structure du Jet Bot AI+, les concepteurs de Samsung se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer que la taille de l’appareil serait idéale pour le nettoyage. Dans un équilibre entre forme et fonction, le capteur LiDAR situé à l’arrière de l’appareil a été conçu pour dépasser légèrement, tandis que le pare-chocs avant triangulaire comprend une brosse, un capteur de distance et des roues électriques efficacement agencés. La brosse a également été optimisée pour la taille, offrant un nettoyage en profondeur où qu’elle aille.

Un nettoyage mains libres

Lors du nettoyage d’une maison, les aspirateurs robots nécessitent souvent l’intervention de l’utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent être amenés à déplacer leur appareil pour nettoyer les zones difficiles d’accès et à vider le bac à poussière une fois le travail terminé.

Pour nettoyer comme nous le faisons, un aspirateur robot doit être capable de localiser et de collecter la saleté de manière totalement indépendante. Le Jet Bot AI+ y parvient sans aucune intervention de l’utilisateur en cartographiant votre espace de vie pour détecter les zones qui doivent être nettoyées et en utilisant la Clean Station pour vider sa propre poubelle.

Un sens du caractère

Parce que les aspirateurs robots ont tendance à informer les utilisateurs de leurs routines de nettoyage de manière mécanique, ils ne sont pas nécessairement perçus comme des appareils très « conviviaux ». Les concepteurs de Samsung ont cherché à changer cela. Ils ont imaginé un appareil capable de comprendre et de prendre réellement soin des utilisateurs, les traitant comme s’ils étaient des compagnons partageant le même espace de vie. Le Jet Bot AI+ offre cette compagnie et établit des relations solides avec les utilisateurs grâce à sa conception et sa méthode de communication uniques.

« Notre objectif était de créer une IA conviviale qui se lie d’amitié avec l’utilisateur en tant qu’assistant utile, afin qu’il n’ait pas à interagir avec une personnalité semblable à une machine. »

-Yeonsu Kim, designer

« Nous nous sommes concentrés sur la conception d’une forme harmonieuse qui mettait l’accent sur la combinaison de formes de base. »

-Jaewon Choi, concepteur

22 expressions

Au lieu de relayer des informations via un écran numérique comme d’autres appareils, le Jet Bot AI+ exprime de manière vivante les fonctions et les situations avec un éclairage subtil sur une surface incurvée. Avant le nettoyage, l’éclairage augmente progressivement, donnant l’impression que l’appareil ouvre les yeux et regarde d’un côté à l’autre pour examiner la structure de la maison. Les 22 animations lumineuses délicatement conçues informent les utilisateurs de manière intuitive et expressive de l’état du robot.

Une voix amicale

Le Jet Bot AI+ est équipé de Bixby, un assistant vocal mobile développé par Samsung. Le comportement et la voix sont des facteurs importants lorsqu’il s’agit de déterminer la personnalité. Dans cette optique, des recherches approfondies ont été menées dans divers pays pour développer une voix universellement favorable parmi un ensemble diversifié d’utilisateurs.

La voix du Jet Bot AI+ projette de la chaleur grâce à son ton et sa manière méticuleusement conçus. En relayant les fonctions et informations liées au nettoyage, le robot respire la fiabilité en communiquant sur un ton clair et direct. À d’autres moments, il s’adresse aux utilisateurs de manière amicale pour créer un sentiment de camaraderie. Les réponses pleines d’esprit de l’appareil à certaines situations et questions le font paraître beaucoup plus humain et vivant.

Une apparence réconfortante

Le Jet Bot AI+ est composé d’une combinaison harmonieuse de cercles et de triangles qui s’inspire du design minimaliste moderne et peut résister à l’épreuve du temps. La combinaison des deux formes les plus basiques et familières complète la figure géométrique de l’appareil et accentue son image de mascotte domestique. Contrairement aux aspirateurs robots conventionnels, dont les conceptions se concentrent principalement sur l’accentuation de la puissance, la conception simple et soignée du Jet Bot AI+ vise à se fondre dans n’importe quel espace.

Un sentiment de bienveillance

Lors de la conception du Jet Bot AI+, Samsung a cherché à offrir aux utilisateurs une expérience plus riche en créant un appareil qui n’était pas seulement un aspirateur, mais un compagnon de vie. En conséquence, le Jet Bot AI+ a été conçu pour aller au-delà de la simple pensée comme un être humain, pour aider les utilisateurs à éliminer les corvées et à alléger leur fardeau. Les fonctions de soin des animaux de l’appareil montrent comment il facilite la vie des propriétaires d’animaux en les aidant à prendre soin de leurs amis à fourrure.

« Nous avons pensé aux animaux laissés seuls à la maison et à l’inquiétude que leurs propriétaires doivent ressentir lors de la conception des fonctions de soins pour animaux de compagnie. »

-Dongmin Lee, concepteur

Quittez la maison sans vous inquiéter

L’idée de laisser un animal seul à la maison peut rendre de nombreux propriétaires anxieux. Le Jet Bot AI+ offre aux propriétaires d’animaux une tranquillité d’esprit en leur permettant de surveiller leur animal lorsqu’ils sont loin de chez eux. En se déplaçant dans des espaces désignés, l’appareil permet aux utilisateurs de vérifier leur maison et leurs animaux de compagnie, et leur permet même d’utiliser des appareils connectés pour régler la température ou l’éclairage afin de soulager toute anxiété que leurs animaux de compagnie peuvent ressentir.

Un animal de compagnie

Le Jet Bot AI+ permet non seulement aux utilisateurs de surveiller leurs animaux de compagnie, mais il examine et gère également en permanence les besoins des animaux de compagnie. Si, par exemple, un animal de compagnie présente un comportement anormal en raison de l’absence de son propriétaire, le robot en informera immédiatement l’utilisateur et lui offrira des informations utiles concernant la situation. Le Jet Bot AI+ peut également enregistrer les animaux de compagnie à la maison, afin que les utilisateurs n’aient pas à rater des moments précieux qu’ils ont pu manquer lorsqu’ils étaient absents.

Il est clair que la robotique et les technologies d’IA jouent déjà un rôle important dans notre vie quotidienne. Ce lien profond témoigne du fait que, à la base, l’inspiration de tout produit ou technologie découle d’une compréhension des connaissances et des besoins humains fondamentaux.

Pour éviter que la technologie ne devienne inaccessible aux utilisateurs, chaque expérience produit doit être soigneusement conçue sur la base d’une compréhension des comportements humains. À l’avenir, les concepteurs de Samsung continueront d’examiner les nombreux éléments différents qui façonnent les comportements humains afin d’ajouter plus de valeur à la vie et aux espaces de vie des utilisateurs.

* Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel. La date de sortie et les spécifications du produit peuvent varier selon le pays, la région et le modèle.