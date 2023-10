Innover chaque année dans le domaine des smartphones n’a jamais été une tâche facile. On peut soutenir qu’il est encore plus difficile de repenser les composants internes et les mécanismes de charnière complexes d’un pliable moderne. Des rumeurs ont maintenant commencé à circuler sur le prochain téléphone Z Fold6 de Samsung.

Ne vous attendez pas à beaucoup de changement dans le Galaxy Z Fold6. Au moins, nous pouvons être sûrs de la caméra. C’est la même chose que Fold4 et Fold5, c’est sûr. – UNIVERS DE GLACE (@UniverseIce) 19 octobre 2023

Selon l’initié de l’industrie ICE UNIVERSE, nous devons réduire nos attentes concernant la caméra principale du Z Fold6. Apparemment, Samsung réutilisera le capteur Samsung GN3 50MP (1/1,56″, 1,0µm) pour l’appareil photo principal. Il s’agit du même capteur que l’on trouve à l’intérieur du Z Fold5 ainsi que du Z Fold4. Il faut remonter aussi loin que le Z Fold3 pour trouver un autre appareil photo principal Sony IMX555 de 12 MP.

Si cela est vrai, certes, c’est un peu décevant, mais selon d’autres rapports crédibles de THE ELEC, Samsung pourrait chercher à éclaircir le Z Fold6 et commencer à réduire l’écart d’épaisseur grandissant entre ses produits et ceux de ses concurrents. Selon ledit rapport, Samsung pourrait procéder à une ingénierie inverse du pliable Mate X5 de Huawei pour voir comment la société chinoise a obtenu à la fois un profil plus fin et une batterie interne plus grande.

Pour le contexte, le Z Fold5 mesure 6,1 mm déplié et 13,4 mm plié, tandis que le Mate X5 mesure 5,3 mm déplié et 11,1 mm plié. Le Xiaomi Mix Fold 3 est nettement plus fin, toujours à 5,3 mm déplié et 10,9 mm plié. Le nouveau OnePlus Open mesure 5,8 mm déplié et 11,7 mm plié.

Source 1 | Source 2 (en coréen)