Le Samsung Galaxy Z Fold5 fuit dans l’image promotionnelle officielle

Samsung dévoilera officiellement le Galaxy Z Fold5 la dernière semaine de juillet lors d’un événement Unpacked à Séoul, en Corée, et le téléphone a déjà fui plusieurs fois. Aujourd’hui marque une première, cependant – c’est la première fois que nous voyons une image qui va clairement faire partie de la campagne marketing du téléphone.

Comme vous pouvez le voir, le slogan du Fold5 sera « Dépliez votre monde », ce qui fonctionne mais demande assez peu d’efforts compte tenu de la surutilisation du mot « plier » dans les campagnes des plis précédents. Ou peut-être est-il destiné à suggérer une concentration continue.

Quoi qu’il en soit, la charnière sans espace dont on parle depuis longtemps et depuis longtemps est en vue, tout comme un design qui rappelle très bien le Fold4, y compris le nombre de caméras et leur positionnement. Les haut-parleurs sont également aux mêmes endroits, tout comme les boutons d’alimentation et de volume. Le S Pen est présent dans le rendu afin de vous rappeler que l’appareil le prend en charge.

Le Galaxy Z Fold5 sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour Galaxy SoC, tout comme la famille Galaxy S23.

