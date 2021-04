Le prochain Samsung Galaxy Z Fol3 sera alimenté par le chipset phare Snapdragon 888, dit GlaceUnivers, pas de surprise étant donné que le nouveau pliable devrait coûter le même prix que le Fold2.

En outre, le chat dit que le nouveau modèle sera 13g plus léger que le Z Fold2 (qui a fait pencher la balance à 282g). La réduction de poids pourrait provenir du nouveau cadre Armor, il y a des rumeurs selon lesquelles ce sera le nom d’un cadre en titane ou en fibre de carbone (qui sont plus légers que l’acier et même l’aluminium). Une partie de cela pourrait être la plus petite batterie (4 275 mAh, en baisse de 4 500 mAh) et le plus petit écran externe (5,4 « , au lieu de 6,23 », même rapport hauteur / largeur).

Rendu Samsung Galaxy Z Fold3

Cependant, le nouveau Z Fold3 (ainsi que le Galaxy Z Flip3) devrait offrir une résistance à l’eau, ce qui ajoute un peu de poids. Ceux-ci deviendront les premiers pliables avec une résistance à l’eau, le facteur de forme se débat généralement avec la pénétration de poussière, sans parler de l’eau.

Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 sont attendus en juillet. Les indications jusqu’à présent sont que les deux disposeront d’écrans pliables de nouvelle génération, avec des mises à niveau du verre ultra mince (UTG) et peut-être même un passage aux panneaux LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Fold3 prend également en charge un S Pen, bien que (comme le S21 Ultra) il ne dispose pas d’un emplacement pour stylet.

La source | Rendu Z Fold3