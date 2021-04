La troisième génération de Samsung Galaxy Fold devrait enfin apporter la prise en charge du stylet S. Nous avons vu plusieurs rumeurs au cours de la dernière année ainsi qu’un dépôt de brevet qui pointent toutes vers le support du stylet.

Un nouveau rapport d’un point de vente sud-coréen NaverActualités décrit maintenant les défis structurels auxquels Samsung est confronté pour intégrer le stylet S au prochain téléphone pliable. Le plan initial était d’avoir la fente pour stylet S dans le téléphone comme sur la série Galaxy Note, mais il semble que cette option ne soit plus viable car le Z Fold3 n’aura pas assez d’espace.

Samsung Galaxy Z Fold3 avec stylet S Pen

Un rapport récent décrit le Z Fold3 sera plus léger et plus mince que son prédécesseur, ce qui compromet également l’espace disponible pour l’ajout du S pen Pro intégré (nom provisoire). Samsung est plus susceptible d’apporter le stylet S dans la même veine que le Galaxy S21 Ultra en tant qu’accessoire acheté séparément qui peut être hissé dans certains cas compatibles.

Le nouveau rapport confirme que le Galaxy Z Fold3 sera rejoint par le Galaxy Z Flip2 et le Galaxy S21 FE en tant que sortie de produit de Samsung pour le H2 2021. Le Z Fold3 devrait entrer dans la phase de production de masse en juin tandis que sa sortie officielle aura lieu en juillet- Août.

La source (en coréen)